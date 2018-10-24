2018-10-24T12:44:00+03:00
Происшествия

Томичку заставили напасть на банк с муляжом взрывного устройства

Ей угрожали пистолетом [видео]
Елена Чечнева
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Нападение на банк Томск.

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Следователями завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на банк и направили материалы в суд.

Как установили правоохранители, 7 марта этого года в помещение одной из финансовых организаций зашла женщина и передала менеджеру записку с требованиями выдать ей деньги. Затем она показала ему якобы закрепленное на ней взрывное устройство.

Полицейские задержали правонарушительницу. При ней обнаружили муляж самодельного взрывного устройства. Женщина рассказала сотрудниками ОВД, что неизвестный ей мужчина угрожая предметом, похожим на пистолет, закрепил на её поясе самодельное взрывное устройство, заставил войти в помещение финансовой организации и потребовать деньги.

В течение суток задержали подозреваемого. Им оказался житель города Северск 1973 года рождения. На данный момент он заключен под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

- Сотрудниками полиции у обвиняемого проведен обыск и изъяты наручники, ноутбук, травматический пистолет, магазин с патронами, провода различных цветов используя которые мужчина изготовил муляж взрывного устройства, перчатки, медицинская маска, - отмечают в пресс-службе МВД России по Томской области.

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