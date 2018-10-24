Журналистов томского госуниверситета научат отличать фейковые новости от правды

24 Окт. 05:39 2018-10-24T05:39:47+03:00

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В ТГУ специально для будущих журналистов разработали новый курс аналитической истории, сообщает пресс-служба университета. Студенты будут определять, насколько достоверны современные исторические фильмы, поработают в томских архивах, будут дискутировать о событиях прошлого, а также научатся видеть, какая информация в интернете правдива, а какая – нет.

– Сейчас нужно понимать основную историческую последовательность, знать принципиальные узлы истории, но вот детали, которые необходимо было держать в памяти, сегодня становятся лишними. За счет такого подхода студенты cмогут оперировать гораздо большими объемами информации, – рассказал и.о. декана факультета журналистики Илья Мясников. – Журналистам история помогает понять, что такое деятельность, как действуют современники, какая у них цель, какие они выбирают средства, каков исторический замах.

В рамках нового курса историки поощряют будущих журналистов пользоваться всеми доступными источниками информации, в особенности, данными из интернета. Акцент делается на умение находить информацию, отбирать ее, систематизировать, анализировать и критически воспринимать.