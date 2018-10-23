Причину аварии на томской насосной станции определят до конца недели

23 Окт. 13:58 2018-10-23T14:01:06+03:00

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Во вторник, 23 октября, состоялось первое заседание комиссии по расследованию причин остановки главной насосной станции.

- До конца недели нам необходимо сформировать акт с результатами расследования, - подчеркнул заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев, - определить причину возникновения нештатной ситуации, вызвавшей остановку ГНС, оценить действия персонала станции в момент затопления машинного зала и в ходе ликвидации ЧС, а также дать оценку действий всех городских служб».

Представители «Томскводоканала» подробно доложили о технологических процессах на ГНС, о том, как развивались события утром 17 октября, представили документы, регламентирующие работу персонала станции, журналы действий персонала и поверки технического состояния оборудования, объяснительные дежуривших на станции сотрудников.

Члены комиссии попросили также предоставить фотографии поврежденного оборудования, акты расследования внештатной ситуации на ГНС в 2010 году и выводы комиссии, а также объем выполненных по итогам 2010 года мероприятий.