Егор Лигачев отказался стать "именем" томского аэропорта

23 Окт. 13:07 2018-10-23T13:08:27+03:00

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Почетный гражданин Томской области Егор Лигачев поблагодарил томичей за предложение назвать аэропорт Томска его именем, но от этого предложения отказался и отдал свой голос в пользу Николая Рукавишникова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Напомним, в регионе предложили 10 имен для названия аэропорта Томска.

В список вошли космонавт, дважды Герой Советского Союза Николай Рукавишников; баскетболист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Белов; авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка» Николай Камов; советский и российский актер Иннокентий Смоктуновский; выдающийся русский ученый-энциклопедист, один из авторов создания первого за Уралом Томского императорского университета Дмитрий Менделеев; российский географ, путешественник, общественный деятель, почетный гражданин Сибири и города Томска Григорий Потанин; русский и советский хирург-новатор Андрей Савиных; выдающийся врач-клиницист Дмитрий Яблоков; писатель Георгий Марков; композитор Эдисон Денисов.

По 28 октября включительно жители Томской области смогут добавить в региональный список своих кандидатов, предложив не более одного имени. Для этого необходимо на сайте Великиеимена.рф выбрать из общего списка аэропортов Томск и указать свой вариант имени-претендента, выбрав категорию его профессиональной деятельности в специальном поле. Имена, которые наберут более 500 голосов, будут добавлены к региональному списку.