2018-10-23T12:19:44+03:00
Общество

В одном из районов Томска отключат холодную воду 7 ноября

Жителям предлагают запастись водой заранее
Елена Чечнева
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Жителям предлагают запастись водой заранееЖителям предлагают запастись водой заранееФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Водоснабжение отключат в Советском районе. Из-за подключения нового участка водопроводной линии по улице Тверской к системе водоснабжения Советского района, холодной воды не будет на пяти улицах: Войлочная,8, 10; Комсомольский,4, 13б; Лебедева,11, 11/3; Никитина,24; Тверская,14, 3, 17/1, 29а.

Отключения пройдут с 09.00 07 ноября до 03.00 08 ноября. "Томскводоканал" приносит свои извинения и предлагает жителям запастись водой заранее.

Ранее сообщалось, что в Томске появились новые коммерсанты, которые навязывают пенсионерам и льготникам фильтры для воды по завышенным ценам. Пресс-служба ресурсоснабжающей организации "Томскводоканал" призывает горожан предупредить пожилых родственников о том, что не нужно соглашаться устанавливать оборудование «по льготной цене» и «государственной программе».

Как сообщает "Томскводоканал", в городе начала действовать организация с похожим названием - «Служба Водоканал». Правда, зарегистрирована она в Санкт-Петербурге. На данный момент ее представители нанимают сотрудников для поквартирного обхода. Одна из соискательниц и предала огласке схему их работы.

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