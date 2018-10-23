Томские ученые получили патент на использование "Дракона" с настоящим огнем

23 Окт. 12:09 2018-10-23T12:11:12+03:00

Его используют для проверок уязвимости кровли и других элементов зданий Фото: из открытых источников

Его используют для проверок уязвимости кровли и других элементов зданий

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Ученые мехмата ТГУ получили патент на свой генератор горящих и тлеющих частиц, который используется для моделирования распространения природных пожаров.

Генератор получил название «Дракон». Его также применят для изучения проникновения тлеющих частиц в вентиляционные отверстия, проверки уязвимости кровли и других элементов зданий.

Особенно актуальна установка для изучения самого страшного вида пожаров – пятнистых, при которых огонь распространяется не только по почве, но и по воздуху – из-за летящих во все стороны тлеющих и горящих частиц.

– Известно, что при реальных пожарах «огненный дождь», представляющий собой падающие горящие и тлеющие частицы, может продолжаться несколько часов. Так вот недостатком всех существующих генераторов является то, что они не могут работать в условиях длительной непрерывной подачи горючего материала, а также имеют низкий ресурс работы при высоких температурах. В нашем «Драконе» мы эти недостатки исправили, изменив его конструкцию, – рассказывает Денис Касымов, один из авторов разработки.

Рабочая часть «Дракона» выполнена из стальных труб, устойчивых к длительному воздействию высоких температур, топка покрыта теплоизоляционным слоем.

Для изучения распространения пожаров ученые «заряжают» генератор, и из него вылетают горящие и тлеющие частицы образцов горючих материалов.

В дальнейшем полученные данные используют для уточнения математической модели природных пожаров и противопожарных требований к индивидуальной жилой застройке, садовым, дачным строениям.