В Томске двух женщин сбили на светофоре

23 Окт. 10:40 2018-10-23T11:04:19+03:00

Всего за минувшие сутки на дорогах области травмированы четыре человека. Фото: Из открытых источников

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ДТП произошло вечером 22 октября. Около 21.15 двое женщин переходили дорогу на пересечении улиц Красноармейской и Никитина. По предварительной информации, они шли на разрешающий сигнал светофора. В это время их сбила машина Skoda Rapid, которой управлял 34-летний водитель. На место происшествия службы ГИБДД и скорой помощи не вызывались. Водитель сам отвез 27-летнюю и 31-летнюю пострадавших в больницу. Световозвращающих приспособлений на верхней одежде пешеходов не было.

- В темное время суток в целях безопасности рекомендуется применять световозвращающие элементы независимо от того, находитесь ли вы в населенном пункте или нет, - отмечает пресс-служба МВД России по Томской области.

Всего за минувшие сутки на дорогах области травмированы четыре человека.

Ранее сообщалось, что трамвай сбил молодого человека в Томске.