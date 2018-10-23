2018-10-23T11:04:19+03:00
Происшествия

В Томске двух женщин сбили на светофоре

Водитель сам увез их в больницу
Елена Чечнева
Поделиться:
Всего за минувшие сутки на дорогах области травмированы четыре человека.Всего за минувшие сутки на дорогах области травмированы четыре человека.Фото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

ДТП произошло вечером 22 октября. Около 21.15 двое женщин переходили дорогу на пересечении улиц Красноармейской и Никитина. По предварительной информации, они шли на разрешающий сигнал светофора. В это время их сбила машина Skoda Rapid, которой управлял 34-летний водитель. На место происшествия службы ГИБДД и скорой помощи не вызывались. Водитель сам отвез 27-летнюю и 31-летнюю пострадавших в больницу. Световозвращающих приспособлений на верхней одежде пешеходов не было.

- В темное время суток в целях безопасности рекомендуется применять световозвращающие элементы независимо от того, находитесь ли вы в населенном пункте или нет, - отмечает пресс-служба МВД России по Томской области.

Всего за минувшие сутки на дорогах области травмированы четыре человека.

Ранее сообщалось, что трамвай сбил молодого человека в Томске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Томской области задержали с порохом на вокзале областного центра
Штормовое предупреждение объявили на 8 ноября в Томской области
На томских полигонах принимать снег будут круглосуточно
В одном из районов Томска 13 женщин задержали за занятие проституцией
Томское охранное агентство оштрафовали за дискриминацию соискателей при приеме на работу
Чиновники проверили очистку крыш на жилых домах в Томске
Томские приставы опечатали башенный кран с истекшим сроком службы
Иномарка сбила подростка в Томской области
В центре Томска перекроют автомобильное движение
Пять рейсов не могут вовремя вылететь из Томска из-за погодных условий
Бывшего доцента будут судить за взятки от студентов в Томске
Ребенку с инфекционной эпилепсией требуется помощь томичей
В Томске на выходных получили травмы около ста человек
В Томске установили знаки, запрещающие выход на лед