Томичка хочет судиться с авиакомпанией за то, что ее маленького ребенка не накормили
В Ленинский районный суд Томска поступил иск о признании незаконными бездействия авиаперевозчика.
Согласно документу, по вине авиакомпании по вине перевозчика малолетний ребенок более 8 часов оставался без питания, что поставило под угрозу его здоровье. При том, Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам устанавливают интервал между приемами пищи не более 4 часов.
- Помимо признания бездействия авиаперевозчика незаконными, истица просит взыскать компенсацию морального вреда в деньгах, - сообщается на сайте Ленинского районного суда.
В настоящее время судом решается вопрос о принятии искового заявления к производству.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" подал в суд на томский аэропорт из-за повреждения самолета. В воздушное судно попали птицы, и "Аэрофлоту" пришлось потратить на восстановительный ремонт 1 566 400,58 рублей. Эту сумму компания и хочет взыскать с аэропорта.