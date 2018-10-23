2018-10-23T07:54:32+03:00
Общество

В томских детсадах установят энергоэффективные лампы

Такие меры позволят учреждению сэкономить сотни тысяч рублей
Елена Чечнева
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В томском детском саду №5 модернизируют уличное освещение.В томском детском саду №5 модернизируют уличное освещение.Фото: из открытых источников
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В томском детском саду №5 модернизируют уличное освещение. Это поможет обеспечить качественный видеоконтроль и безопасность в тёмное время суток.

Все работы проводятся в вечером. В дальнейшем модернизация позволит детскому саду сэкономить более 250 тысяч рублей на оплате электроэнергии.

Энергетики заменят 6 существующих светильников на 17 современных источников света со светодиодными лампами мощностью 50 Вт. Эта работа позволит снизить потребление электроэнергии до 13006,7 кВт*ч в год и обеспечить при этом качественное освещение.

- Мероприятия по обеспечению энергоэффективности будут проводится еще в 9 детских садах и 5 общеобразовательных учреждениях города. Также в 2018 году по двум учреждениям администрация Томска заключила контракты по модернизации узла учета тепловой энергии и реконструкции теплового узла, - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

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