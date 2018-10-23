В Томской области женщина избила кувалдой своего гражданского мужа

23 Окт. 07:06 2018-10-23T07:06:59+03:00

На суде женщина заявила, что защищалась потерпевшего, который угрожал убить ее и пытался задушить. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Парабельский районный суд осудил 31-летнюю жительницу райцентра по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Как установили правоохранители, в марте этого года подсудимая за спиртным вновь поругалась с сожителем из-за побоев и угроз убийством в ее адрес. Раньше 45-летний гражданский супруг не раз бил ее.

- Подсудимая вооружилась двухкилограммовой кувалдой и нанесла супругу сначала два удара по кистям обеих рук, а затем не менее шести ударов по различным частям тела и удар по голове, причинив потерпевшему многочисленные кровоподтеки, ушибы мягких тканей, а также многочисленные переломы ребер, квалифицированные в совокупности как тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На суде женщина заявила, что защищалась потерпевшего, который угрожал убить ее и пытался задушить.

Суд приговорил обвиняемую к 2 года 1 месяцу колонии общего режима. Также ее обязали возместить государству средства, потраченные на лечение ее гражданского супруга - 55,9 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Следует отметить, что сам потерпевший на момент суда отбывал 10 месяцев в колонии строгого режима за причинение подсудимой телесных повреждений небольшой тяжести и высказанные в ее адрес угрозы убийством.