2018-10-23T09:59:19+03:00
Общество

В Томске ограничат движение в переулке Нахановича

Также там будет запрещено парковать автомобили
Елена Чечнева
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Горожан просят выбирать для движения другие путиГорожан просят выбирать для движения другие путиФото: Мария ЛЕНЦ
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Как сообщает пресс-служба городской администрации, 24 и 26 октября с 8 до 13 часов нельзя будет проехать на автомобиле на участке от проспекта Ленина до Томского областного театра юного зрителя (пер. Нахановича, 4). На этом участке также будет запрещено парковать транспорт.

В это время состоится международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир».

- Горожан просят выбирать для движения другие пути, - уточняет пресс-служба мэрии.

Фестиваль-конкурс детского и юношеского литературного творчества «Устами детей говорит мир» проводится ежегодно. Участники фестиваля занимаются в творческих лабораториях, работу которых возглавляют профессиональные писатели. Они выдвигают претендентов для конкурса финалистов, где определяются победители, лауреаты и дипломанты. Впервые праздник творчества собрал детей и юношество, увлекающихся литературным творчеством, в 1995 году. С 2013 года фестивалю-конкурсу присвоен статус международного.

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