В Томской области мужчина застрелил знакомого и оставил труп в лесу

23 Окт. 06:25 2018-10-23T06:27:45+03:00

Его осудили на 9 лет

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Зырянский районный суд осудил 56-летнего томича по статье "убийство".

По версии следствия, в сентябре 2016 года подсудимый на территории одного из сельхозпредприятий Зырянского района выстрелил из охотничьего ружья в грудь своего знакомого. Тот скончался на месте.Труп пострадавшего был найден лишь спустя более полугода в лесополосе.

Подсудимый не признал свою вину и заявил, что это была смерть по неосторожности.

Суд приговорил томича к 9 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что на днях на набережной реки Томь обнаружили тело человека. Его пол невозможно было определить. Сотрудники следственного управления следственного комитета Томской области выехали на место. На данный момент проводится проверка, выясняются все подробности и обстоятельства произошедшего.