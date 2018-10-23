2018-10-23T06:01:12+03:00
Общество

Годовалому малышу в Томске срочно требуются средства на лечение

Ребенок является подопечным фонда "Обыкновенное чудо"
Елена Чечнева
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На утро 23 октября из 44 тысяч оставалось собрать 7 748. Фото: сайт фонда "Обыкновенное чудо"На утро 23 октября из 44 тысяч оставалось собрать 7 748. Фото: сайт фонда "Обыкновенное чудо"Фото: Из открытых источников
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Ребенок родился и выглядел совершенно здоровым, говорится на сайте фонда. Но в один ужасный день у него начались судороги, которые сами не проходили, только после уколов. Потом начались приступы апноэ - внезапной остановки дыхания.

- Оказалось, что у сына довольно редкая аномалия головного мозга - периветрикулярная модулярная гетеротопия серого вещества, симптоматическая эпилепсия, перетекшая сейчас в синдром Веста, грубая задержка психомоторного развития, - рассказывает мама Коленьки Любовь.

Невролог-эпилептолог П.А. Власов из НИИ Бурденко рекомендовал сделать генетический анализ в московской клинике "Генетико", который стоит 44 000 рублей. От его результата будет зависеть тактика лечения малыша.

Для того, чтобы пройти его, нужна помощь неравнодушных томичей. На утро 23 октября из 44 тысяч оставалось собрать 7 748.

Более подробную информацию о том, как помочь Коленьке, можно получить по телефону: +7(3822) 211-311 и по эл.почте chudo-tomsk@yandex.ru.

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