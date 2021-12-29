Как в новогодние праздники будут работать медицинские и другие городские учреждения

«Комсомолка» собрала для вас все известное про режим работы медицинских и других городских учреждений. Фото: 2ГИС

До Нового года осталось три дня, томичи уже погрузились в праздничную суету и во всю подготавливаются к долгожданным каникулам. Но в эти выходные горожанам могут понадобиться социальные, медицинские и другие госуслуги. «Комсомолка» собрала для вас все известное про режим работы медицинских и других городских учреждений.

Как будут работать больницы

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года экстренную медицинскую помощь жители Томской области смогут получать круглосуточно независимо от места проживания. График «скорой помощи» в Томске и районах останется ежедневным и круглосуточным. Помимо бригад также в круглосуточный режим входит травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. (3822) 45-19-04). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. (3822) 41-98-49), в поликлинике № 10 (отделение на ул. Профсоюзная, 16, тел. (3822) 909-210 (доб. 1604), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, тел. (3822) 30-94-11).

График «скорой помощи» в Томске и районах останется ежедневным и круглосуточным. Помимо бригад также в круглосуточный режим входит травматологические пункты. Фото: Ксения Высотина

Если понадобится помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии в городе будет ежесуточно работать клиническая больница на ул. Ивана Черных, 96. Помощь в случае острой зубной боли следует обращаться в стоматологическую поликлинику на ул. Набережная реки Ушайки, 6.

Неотложную медицинскую помощь в поликлиниках ежедневно будут оказывать дежурные врачи: терапевты и педиатры. Отметим, что центр удаленного мониторинга и горячая линия департамента здравоохранения региона тоже будет работать круглосуточно по телефону: (3822) 777-200.

Как будут работать аптеки

В новогодние каникулы часть томских аптек будет работать круглосуточно с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Фото: Ксения Высотина

В новогодние каникулы часть томских аптек будет работать круглосуточно с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Обратиться за помощью к фармацевтам можно в три аптеки УМП «Томскфармация», находящиеся по адресам: ул. Герцена, 55, Иркутский тракт, 76 и ул. Елизаровых, 8. Такой же график работы будет в аптеках сети «Мой доктор» (ул. Лазо, 32а, пр. Фрунзе, 222, пр. Комсомольский, 37б, ул. 79-й Гв. Дивизии, 8, ул. Лазо, 5а, ул. Елизаровых, 19/1, ул. Котовского, 28, Иркутский тракт, 71д), «Планета здоровья» (пр. Ленина, 84 и ул. Киевская, 147), «Живая аптека» (ул. Пушкина, 27).

Как будет работать ГИБДД

4, 5 и 6 января – с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов. Фото: Алексей ФОКИН

В подразделениях ГИБДД граждане могут произвести регистрационные действия на транспортные средства, сдать экзамен, получить или поменять водительские удостоверения по следующему графику: 4, 5 и 6 января – с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

Как будет работать «Почта России»

1, 2 и 7 января будут выходными для всех почтовых отделений региона. Фото: Архив КП

31 декабря в Томской области будут работать по графику воскресенья три почтовых отделения, из них два в Томске: 634050 (пр. Ленина, 93) и 634063 (ул. Сергея Лазо, 10) и одно в Колпашеве: 636460 (ул. Белинского, 14). 1, 2 и 7 января будут выходными для всех почтовых отделений региона. А вот 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме, за исключением некоторых городских и сельских отделений.

Добавим, что с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно Центры социальной поддержки не работают. По предварительной записи томечей начнут принимать с 10 января 2022 года.

Также в новогодние праздники, с 31 декабря по 9 января, во всех муниципальных образованиях региона круглосуточно продолжат функционировать единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС).

Помимо этого, добавим, что в каникулы будет работать детский телефон доверия. Обращения будут приниматься с 8:00 до 20:00 по телефону 8-800-2000-122.