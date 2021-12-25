За поджог в отделе фейерверков "Ленты" в Томске задержали 27-летнего покупателя

Подозреваемого в поджоге задержали. Фото: ГУ МВД РФ по Томской области

27-летнего жителя Томска Дениса З. задержали по подозрению во втором за неделю поджоге магазина "Ленты". Об этом сообщила пресс-служба ритейлера. По данным источника "КП", мужчина был посетителем магазина. Момент поджога попал на видео с камер наблюдения, так что шансов скрыться у хулигана было немного. Его быстро вычислили, полицейские провели розыскные действия и задержали злоумышленника. Его доставили в отдел полиции для разбирательств.

Подобная история уже случилась в начале недели: тогда в магазине на улице Елизаровых пиротехническую продукцию поджег сотрудник магазина, который позже рассказал, что крайне устал от своей работы. И вот спустя неделю - новый пожар, теперь в магазине на ул. Пушкина. Все случилось днем. В магазине было много людей, в какой-то момент все они услышали звуки взрывов, потом увидели дым. Началась паника, люди кинулись к выходу. По словам очевидцев, первым тушить пожар начал сотрудник отдела, потом ему на помощь кинулись покупатели-мужчины. Также люди, которые находились на месте ЧП, говорят, что система оповещения сработала не сразу.

Видео с ЧП сразу разлетелись по социальным сетям. Комментаторы предположили, что виновным может быть опять же сотрудник магазина. Но в этот раз все получилось по-другому. Полицейским еще предстоит разобраться в мотивах поджигателя? может быть, он просто хотело повторить проступок своего предшественника или проверить, реально ли организовать такое? В любом случае, теперь ему предстоит ответить за свои действия по закону.

В МЧС также сообщили, что площадь возгорания составила 2 квадратных метров, огню не дали распространиться. Эвакуировать пришлось 650 посетителей, никто не пострадал. Огонь ликвидировали в 16.26. Точную причину возгорания экспертам еще предстоит установить. Пока же о безопасности позаботилась сама администрация "Ленты": в третьем магазине вовсе убрали с полок пиротехническую продукцию.