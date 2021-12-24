Гид культурных мероприятий по Томску на 24-26 декабря

Предпоследняя неделя 2021 года подошла к концу, новогодняя суета уже во всю идет, но и про отдых забывать не стоит. Фото: Ксения Высотина

Предпоследняя неделя 2021 года подошла к концу, новогодняя суета уже во всю идет, но и про отдых забывать не стоит. «КП-Томск» по традиции собрала для томичей лучшие мероприятия на эти выходные!

Спектакль «Смерть царя Ирода»

Премьера пройдет в музее «Профессорская квартира» по адресу ул. Кузнецова, 30 с 25 по 26 декабря с 18.00.

Участники арт-проекта «Васильев вечер» покажут вертепное представление «Смерть царя Ирода». Это одна из старейших народных кукольных драм. Спектакль будет показываться в специальном вертепном ящике, а еще для вас прозвучат рождественские песни-колядки в сопровождении старинной колесной лиры. Премьера пройдет в музее «Профессорская квартира» по адресу ул. Кузнецова, 30 с 25 по 26 декабря с 18.00.

Спектакль «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился»

Спектакль пройдет в Облсовпроф 24 декабря в 11.00 и 14.00.

Русские сказки бывают не только старыми, но и новыми. Со знаменитыми героями Иваном-богатырем, Василисой Премудрой, Кощеем и Бабой Ягой чего только не случалось. Пожалуй, только одного — чтобы все вместе они победили зло, а потом жили долго и счастливо. Спектакль пройдет в Облсовпроф 24 декабря в 11.00 и 14.00.

Новогодняя экскурсия в музее истории ТПУ

В университете рассказали, что для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону 8 (3822) 70-56-71.

В пятницу, 25 декабря, в музее истории ТПУ пройдет новогодняя экскурсия. Организаторы пояснили, что специалисты исторического музея подготовили праздничную экскурсию по главному корпусу ТПУ. Они добавили, что гости смогут узнать, как раньше праздновали Новый год и Рождество. Также можно будет посмотреть, какие блюда были обязательными на праздничном столе и новогодние традиции студентов и сотрудников ТПУ. В университете рассказали, что для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону 8 (3822) 70-56-71. Отмечается, что возможна как групповая, так и индивидуальная запись. Начало в 12.00.

Гостиная Деда Мороза

Побывать на таком мероприятие можно 24,25 и 26 декабря в северском музыкальном театре с 15.00.

С далекого севера приезжает сказочный Дед Мороз и всех приглашает к себе в гости. В гостях ребенок делает новогодние поделки, поет песни, играет в игры, разговаривает по душам с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые многое знают о малыше из анкет, заполненных родителями. Перед тем, как проститься с маленьким гостем, ему вручают подарок, заранее приготовленный, и делают фото на долгую память с личной печатью и подписью Деда Мороза. Побывать на таком мероприятие можно 24,25 и 26 декабря в северском музыкальном театре с 15.00.

Выставка «Томск в фотообъективе»

С 23 по 31 декабря в Томске пройдет выставка «Томск в фотообъективе».

С 23 по 31 декабря в Томске пройдет выставка «Томск в фотообъективе». Всех жителей города приглашают на вернисаж фотохудожника и музыканта Александра Петрова. Автор - пианист-импровизатор создаст неповторимую атмосферу нашего "умного города" исполнением любимых композиций в окружении фотопейзажей Томска. Мероприятие пройдет в доме ученых ТНЦ СО РАН, начало с 9.00 и продлится до 20.00. Вход по QR-кодам.