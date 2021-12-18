Как провести выходные в Томске с 18 по 19 декабря

Мы собрали для вас только самое лучшее! Фото: Ксения Высотина

По традиции «КП-Томск» помогает томичам в выборе культурного отдыха. Как провести выходные с 18 по 19 декабря? Мы собрали для вас только самое лучшее!

Четвертая областная выставка-конкурс художественной фотографии «Призма»

Томичам представят 100 фоторабот – номинантов конкурса.

Томичам представят 100 фоторабот – номинантов конкурса. Они прошли отбор на первом этапе, в ходе которого учитывались следующие критерии: художественно-эстетический уровень, техника и качество исполнения, оригинальность, сочетание традиций и новаторского подхода. Выставка пройдет до 19 декабря в областном художественном музее с 10.0 до 18.00.

Фестиваль «Хрустальный Томск»

32 мастера из разных уголков России в течении недели вырезали изо льда скульптуры по своим эскизам.

Ежегодный фестиваль «Хрустальный Томск» подойдет к завершению уже в субботу, 18 декабря. 32 мастера из разных уголков России в течении недели вырезали изо льда скульптуры по своим эскизам, посвященным многонациональной культуре Томска. Работы участников будут украшать площадь Новособорную и радовать томичей до самой весны.

Финал конкурса «Студент года-2021»

На этих выходных пройдет финал конкурса «Студент года-2021».

На этих выходных пройдет финал конкурса «Студент года-2021». Это федеральный конкурсный и образовательный проект Российского Союза Молодежи, цель которого – выявление и поддержка обучающихся образовательных организаций России, у которых есть особые достижения в области профессиональной деятельности, творчества, спорта, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

Выставка «Советский Новый год»

Выставку можно посетить в библиотеке «Дом семьи» по адресу ул. Железнодорожная, 32.

В Томске продолжает идти выставка «Советский Новый год». На ней представлены экспозиции елочных игрушек и другой атрибутики, сделанных в СССР. Выставку можно посетить в библиотеке «Дом семьи» по адресу ул. Железнодорожная, 32.

Спектакль «Волшебная ночь или, когда оживают игрушки»

Премьера спектакля «Волшебная ночь или, когда оживают игрушки» пройдет 18 декабря.

Премьера спектакля «Волшебная ночь или, когда оживают игрушки» пройдет 18 декабря. Для постановки было конструктивно и изменено пространство фойе театра, оно временно переоборудовано в зрительный зал на 80 мест. Сейчас здесь заканчивается монтаж светового оборудования. Начало в 11.00.