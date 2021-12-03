Культурный путеводитель по Томску на первые декабрьские выходные

На подходе первые декабрьские выходные! Фото: Ксения Высотина

На подходе первые декабрьские выходные! По такому поводу «КП-Томск» традиционно собрала для вас только самые лучше мероприятия, куда можно сходить с 3 по 5 декабря.

Выставка «Советский Новый год»

Продет с 1 по 21 декабря в библиотеке «Дом семьи», по адресу ул. Железнодорожная, 32.

Выставка-экспозиция елочных игрушек и другой атрибутики, сделанных в СССР. Она позволит вам окунуться в прошлое и вспомнить, как это было в детстве. Продет с 1 по 21 декабря в библиотеке «Дом семьи», по адресу ул. Железнодорожная, 32.

Фестиваль «Шире круг»

Место проведения фестиваля – Облсовпроф по адресу пр. Ленина, 55. Начало в 15.00.

Фестиваль творчества для лиц с ограниченными возможностями, приуроченный к Декаде инвалидов пройдет 3 декабря. Участвуют творческие коллективы Кировского района Томска. Место проведения фестиваля – Облсовпроф по адресу пр. Ленина, 55. Начало в 15.00.

Мюзикл «Ночь перед Рождеством»

В северском музыкальном театре в ту пятницу пройдет мюзикл в 2-х действиях на большой сцене.

В северском музыкальном театре в ту пятницу пройдет мюзикл в 2-х действиях на большой сцене. Основа повести Гоголя в этом спектакле остается незыблемой. Но современные нотки, ненавязчиво, играючи, органично вплетаются в ткань постановки, никоим образом, не оскорбляя ревностных защитников неприкосновенности классики. Начало в 19.00.

Форум «Исцеляющий родитель»

Место встречи - пр. Фрунзе, 86, начало в 13.00.

Благотворительный фонд «Томск без сирот» приглашает томичей 4 декабря принять участие в городском форуме «Исцеляющий родитель». Встреча пройдет очно. Участники смогут поговорить со специалистами, которые так или иначе связаны с проблематикой приемного родительства, познакомиться с опытом работы тематического городского сообщества и пообщаться с семьями, имеющими опыт усыновления. Место встречи - пр. Фрунзе, 86, начало в 13.00.

Фестиваль «Winter Fest»

Фестиваль пройдет в спортивном комплексе «Кристалл».

Ежегодный фестиваль зимних видов спорта Winter Fest. - настоящий праздник для любителей хоккея и фигурного катания. В программе фестиваля интерактивные мастер-классы с профессиональными спортсменами для детей от 6 до 16 лет. Фестиваль пройдет в спортивном комплексе «Кристалл». Открытие 4 декабря.