Президент Томской областной нотариальной палаты Наталья Калашникова: «При совершении сделок купли-продажи нередко возникают риски»

Президент Томской областной нотариальной палаты Наталья Калашникова.

Федеральная нотариальная палата предупреждает: люди без специальных знаний и ресурсов не всегда могут оценить рискованность сделки и установить подлинность документов, например, доверенностей. В ряде ситуаций обращение к нотариусу может предотвратить неприятные последствия.

- Опасные ловушки подстерегают доверчивых и даже недоверчивых граждан не так уж редко, - говорит президент Томской областной нотариальной палаты Наталья Калашникова. - Не случайно существует такой термин - «опасные сделки». Например, при покупке квартиры есть риск признания договора купли-продажи через какое-то время недействительным.

Вот одна из ситуаций: стороны заключили договор в простой письменной форме, сдали его на регистрацию в МФЦ. При этом продавец ранее использовал на покупку этой квартиры средства материнского капитала, но по какой-то причине не наделил детей долями в этой квартире, допустим, даже неумышленно. Впоследствии, после проверки Пенсионного фонда либо прокуратуры, такой договор может быть признан недействительным в судебном порядке. И покупателю придется приложить много усилий, чтобы вернуть свои деньги. Да еще доказать при этом, что он был добросовестным покупателем. Сами понимаете, сколько времени и сил на это потребуется.

А вот другая ситуация, о которой также рассказала Наталья Владимировна и которая может случиться в любой семье. Продаваемая квартира когда-то перешла к собственнику по наследству. И он, допустим, скрыл (умышленно или по незнанию) информацию о других наследниках, о том, что свою часть этой недвижимости имеют право наследовать другие граждане.

- Скажем, наследодатель-мужчина не поддерживал отношения с ребенком, потому что давно развелся с его матерью. И умер, к примеру, раньше своей матери, то есть бабушки своего ребенка. Далее и она уходит из жизни, и ее квартира переходит по наследству, например, к ее дочери. После оформления наследства дочь продает квартиру, не подозревая или скрыв информацию о том, что есть внук или внучка, - поясняет Наталья Калашникова. - В этом случае права внука бабушки из той самой разведенной семьи, как несовершеннолетнего наследника, будут нарушены, и его законный представитель может обратиться в суд о восстановлении срока для принятия наследства. Суд срок восстановит и признает договор купли-продажи недействительным, покупателю в этой ситуации не позавидуешь.

Для большей надежности

Подобных ситуаций на практике возникает не так уж мало. Самый эффективный способ обезопасить свою недвижимость и сбережения - обратиться за помощью к нотариусу. Нотариус поможет профессионально подготовить все документы для купли-продажи, так как обладает специальными знаниями и ресурсами. Помимо работы непосредственно с гражданином и разъяснений всех правовых последствий, он решает возникающие сложные вопросы юридической практики.

- У нотариуса сейчас есть возможность проверить в режиме онлайн действительность паспорта, доверенности, проверить, не является ли гражданин банкротом или недееспособным, лицом, причастным к террористам, - перечисляет Наталья Калашникова. - Это важно при заключении любого договора, в том числе купли-продажи недвижимости, чтобы не было поводов оспорить сделку впоследствии. Возможность проверить доверенность появилась и у граждан: на сайте Федеральной нотариальной палаты есть специальный сервис, при помощи которого можно самим удостовериться в подлинности нотариальной доверенности, действует ли она. Для большей достоверности сейчас на каждой доверенности стоит QR-код, по которому ее также можно проверить, обратившись на сайт ФНП. Правда, есть такой нюанс: можно оспорить сделку, если она совершена по доверенности, а доверитель на этот момент уже умер, то есть действие доверенности на день заключения договора было прекращено.

Как видите, нотариус имеет право делать запросы в различные ведомства или другому нотариусу, провести правовую экспертизу всех представленных документов, предусмотреть в тексте договора так называемое заверение сторон, учитывающее всевозможные «скользкие» ситуации на перспективу. Есть возможность у нотариусов обезопасить сделки на этапе расчетов.

- Причем удостоверить сделку у нотариуса и рассчитаться через публичный депозитный счет нотариуса будет порой дешевле, чем просто рассчитаться через публичный депозитный счет, а сделку оформить в простой письменной форме без обращения к нотариусу, - уточнила Наталья Владимировна. - Нотариус обратит внимание на любые нюансы, в том числе на то, что с нерезидентом России возможно рассчитаться только в безналичной форме, наличные расчеты будут нарушать валютное законодательство. И многое другое. Потому что за свою работу нотариус несет ответственность, в том числе имущественную.

3 декабря - профессиональный праздник всех юристов

- От профессионализма юристов во многом зависит правовая защищенность граждан и стабильность всего гражданского оборота, - подчеркнула президент ТОНП. - Поэтому поздравляя всех коллег с Днем юриста, в первую очередь хочу напомнить о понимании такой ответственности. Skire leges non est verba tenere, sed vim ac mentem - это на латыни «Знать законы - значит усвоить не слова, а силу и смысл». Давайте и законы знать, и уметь их применять. И, конечно, всем крепкого здоровья, успехов и счастья!

Томская областная нотариальная палата:

г. Томск, пер. Нечевский, 21/1, (3822) 469-572,

http://notarius.tom.ru , palata@mail.tomsknet.ru

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