Томичи снова могут смотреть кино на большом экране

Работа кинотеатров в Томской области была приостановлена с 30 октября 2021 года по 14 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 15 ноября 2021 года немногочисленные кинотеатры Томска вернулись к работе. Посетителей с QR-кодом ждут в «Киномаксе», в Goodwin Cinema, «Fакел» и «Кинополисе».

«Кинотеатр открыт!» – говорится в сообщении на сайте Goodwin Cinema. При этом подчеркивается, что посещение кинотеатра допускается совершеннолетними посетителями только при наличии определенных документов.

«Это может быть документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции; сертификат о вакцинации COVID-19, подтверждаемый QR-кодом; сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев; документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования, при условии, что дата забора материала для проведения лабораторного исследования не превышает 72 часа от момента оказания услуги», - говорится в сообщении на сайте кинотеатра.

Для соблюдения норм эпидемиологической безопасности залы кинотеатров разрешено заполнять не более, чем на 50%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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«Fакел» напоминает, что на территории Томской области для соблюдения норм эпидемиологической безопасности залы кинотеатров разрешено заполнять не более, чем на 50%.

Напомним, с 8 ноября 2021 года, в Томской области введен пропускной режим посещения торгово-развлекательных центров, учреждений сферы услуг и культуры; кинотеатры не работали в течение двух недель – с 30 октября по 14 ноября.

Сейчас в томских кинозалах можно насладиться свежей российской комедией «Друг на продажу». Для томского зрителя этот фильм может стать особым, поскольку снимался, в том числе, в Томске и в соседнем Новосибирске. Кинокритики говорят, что «Друг на продажу» — вовсе не стыдная, по-своему смешная комедия.

По сюжету, избранница главного героя оказывается невестой кандидата в мэры Томска, а в картине заняты хорошо известные томичам квнщики – Вячеслав Гуливицкий и Михаил Башкатов.

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