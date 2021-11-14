Если нету QR-кода – отправляйтесь на природу!

В спортзал без прививки не попасть, но можно просто гулять, пока никто не ограничивает передвижения по городским улицам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 8 ноября 2021 года в Томске для того, чтобы посетить кафе или ресторан, побывать в театре или музее, позаниматься в фитнес-клубе, необходимы QR-коды.

По решению властей Томской области, без документов о состоянии здоровья в ноябре невозможно подстричься или сделать маникюр, кроме того, для непривитых закрыта тема офлайн-шопинга – без QR-кода в торгово-развлекательные центры просто не попасть.

Напомним, документами о состоянии здоровья могут быть справка о вакцинации, справка о перенесенной не более полугода назад болезни СOVID-19, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.

Власти некоторых регионов страны пошли еще дальше. Так, жители Татарстана с 20 ноября смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов.

Впрочем, редакция «КП-Томск» не намерена поднимать вопрос о целесообразности таких мер или рассуждать на тему их избыточности.

Генеральная уборка квартира в период ковидных ограничений - отличная идея! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

76-летняя томичка Валентина Алексеевна говорит, что вакцинироваться готова, более того, она уже дважды была в поликлинике, но прививку ей не ставят. Перед процедурой измеряют давление, и каждый раз цифры слишком высокие для введения вакцины.

Еще одна томичка Маша, 29 лет, в 2022 году планирует забеременеть. Процедура вакцинации пугает и саму Машу, и ее мужа, сначала супруги хотят пообщаться с врачом. Но визит к специалисту намечен только на конец ноября, и пока будущая мать счастливой обладательницей QR-кода не является.

В Томске более полумиллиона жителей, у каждого из них своя история, свое видение темы коронавируса и вакцинации. Мы решили поразмышлять, чем заняться тем горожанам, кто по каким-то причинам не может или не хочет вакцинироваться.

Домашний уют.

Даже если вы живете не в двухэтажном особняке, а в однокомнатной квартире площадью 28 квадратных метров, времени на генеральную уборку своей территории все равно не хватает. На нехватку времени и сил промыть кухонные поверхности, навести порядок в шкафу с запасами вермишели и гречки, сетуют многие хозяйки.

Мужчины говорят женам, что ненужный хлам с балкона вынести готовы, но как только появится свободная минутка. И вот, она появилась. Можно долгими часами наводить порядок в квартире, украшать и «обуючивать» свое пространство.

Дети.

Увы, на детей, как и на дом, порой не хватает времени. Томичам в возрасте до 18 лет без сопровождения родителей запрещено находиться в кафе, барах, игровых залах. Так что смело привлекайте ребенка к генеральной уборке, а в процессе попросите его рассказать вам, например, кто такие дноклы, думеры и что означает «стэнить».

Сериалы.

Сериалы уже несколько лет являются предметом горячего обсуждения в компании любого возраста. Теперь, когда от посещения спортзалов и ТЦ вы свободны, можно пересмотреть, например, 13-серийную драму «Карантин» 2016 года, события которой очень созвучны сегодняшнему дню. А можно попытаться осилить «Игру в кальмара», по непонятным причинам вызвавшую ажиотаж у поклонников корейского контента.

Физическая активность.

Можно попробовать посмотреть южнокорейский сериал "Игра в кальмара" и убедиться, что в нашей жизни не все так грустно, как иногда кажется. Фото: Мария ЛЕНЦ

Да, в спортзал без прививки не попасть, но можно просто гулять, пока никто не ограничивает передвижения по городским улицам. Можно быстрым шагом походить по стадионам, можно побегать по ним. На территории многих школ города установлены уличные тренажеры, никто не возражает, если горожане ими воспользуются.

Что еще порекомендовать непривитым томичам?

Есть книги, есть домашние средства для ухода за собой, есть бесконечные видеоуроки для желающих самосовершенствоваться. Можно попробовать научиться делать себе педикюр или освоить технику преодоления неуверенности в себе.

Занятий много, не погружайтесь в апатию, все пандемии когда-нибудь заканчиваются!

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