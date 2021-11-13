Как в Томской области прошли первые дни работы экопунктов

9 ноября открылись первые экологические пункты. Фото: Ксения Высотина

В Томской области 9 ноября открылись первые экологические пункты, один в Томске на ул. Красноармейская (возле РК "Fакел"), другой в Северске, на ул. Пионерская. Как и обещали организаторы, экопункты принимают от горожан полимеры, макулатуру, стекло и другие вторичные материальные ресурсы для дальнейшей переработки. За сдачу вторсырья жители региона будут получать дополнительный доход – от 3 до 10 рублей за килограмм.

За сдачу вторсырья жители региона будут получать дополнительный доход – от 3 до 10 рублей за килограмм. Фото: Ксения Высотина

Спустя три дня после открытия таких точек «КП-Томск» решила проверить, как работают пункты по приему вторсырья, кто чаще приходит сдавать ненужные отходы и как проходит процедура приема. Нашему корреспонденту удалось побеседовать с исполнительным директором компании «Седьмой лепесток» Дмитрием Бугринским, который и рассказал, как прошли первые дни работы.

Первое, что сообщил нам Дмитрий, — то, что поток посетителей в сутки большой. Люди стоят в очереди, чтобы сдать ненужные им материалы, накопившиеся дома или в гараже.

– Думали, на самом деле, что будет немного меньше людей в экопунктах, но интерес жителей превзошел наши ожидания, – поделился исполнительный директор.

По словам Бугринского, больше всего на сдачу в пункт приема несут ПЭТ- бутылки. За один килограмм чистых пластиковых бутылок рачительный хозяин может получить 10 рублей. Также в экопункте принимают алюминиевые банки, например, за одну жестянку дают 50 копеек. Помимо этого, принимают стеклянные бутылки и банки (1 руб. за кг). Пока в томском экопункте на Красноармейской пользуются особой популярностью у сдатчиков различного вида бутылки.

Пока в томском экопункте на Красноармейской пользуются особой популярностью у сдатчиков различного вида бутылки. Фото: Ксения Высотина

Тем временем в Северске в четверг, 11 ноября, на экопункт приехал целый грузовик макулатуры. Северчане сдали ненужные им книги с газетами и получили порядка двух тысяч рублей. За бумажное вторсырье человек может получить до 8 рублей за килограмм. Например, старые книги оцениваются в 6 руб./кг, журналы, газеты, листовки - 7 руб./кг, уложенные картонные коробки – в 8 руб./кг.

Дмитрий Бугринский подчеркнул, что компания принимает только чистый материал и только тот, который указан на их стенде. Помимо бумаги и разных бутылок, в экопукт можно принести батарейки, старые мобильные устройства (40 руб./кг), компьютеры (12 руб./кг), электроплаты (60 руб./кг), бытовую технику (3 руб./кг).

После того как житель города сдал вторсырье и получил свое вознаграждение, работник экопункта сортирует утиль и загружает в грузовик. Позже машина везет принятый материал по российским городам для переработки. Например, ПЭТ-бутылки едут в Челябинск, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Солнечногорск. Картон и бумага отправляются в Новоалтайск или в Кемерово.

Во время нашего разговора поток людей становился все больше и больше. Кто-то приезжал сразу с мешками вторсырья, а кто-то подъезжал и интересовался, что именно можно сдать. Работница экопункта также рассказала, что чаще всего приходят дети либо пенсионеры. Действительно, количество ребятни возле пункта стоит отметить отдельно. Нашему корреспонденту удалось увидеть, как двое мальчишек 7-8 лет принести огромные пакеты ПЭТ-бутылок на сдачу.

Парни признались, что некоторые бутылки дали родители, еще несколько нашли прямо по дороге. Фото: Ксения Высотина

Когда Дмитрий во время нашего разговора увидел, что бутылки у ребят грязные, и попросил их сначала помыть, а позже заново принести в экопункт. Но молодые люди не растерялись! Они вывалили весь свой «улов» на снег и стали тщательно оттирать им бутылки. Позже наш корреспондент поинтересовался у мальчиков, откуда столько пластика они взяли и на что потратят заработанные деньги. Парни признались, что некоторые бутылки дали родители, еще несколько нашли прямо по дороге. А заработанные деньги, пусть и небольшие, потратят на газировку и сухарики…

В завершение разговора исполнительный директор «Седьмого лепестка» подчеркнул, что всего на территории региона планируется открыть 30 экопунктов. Следующий откроется до Нового года, место пока что не раскрывается.