Правдивая сказка о «Пчелке»

Изучать планеты в «Космограде» малышам помогает Валентина Булах. Фото: из архива детсада «Пчелка».

В декабре детский сад «Пчелка» отметил свой первый юбилей - ему исполнилось, как и некоторым его воспитанникам, пять лет. Юбилей хоть и небольшой, но достижений за это время было немало. Недавно к ним добавились победа во Всероссийском смотре-конкурсе и присвоение статуса образцового дошкольного учреждения.

Кроме того, «Пчелка» стала региональной инновационной площадкой Томского областного института повышения квалификации. Это значит, что сейчас детсад будет принимать педагогов-воспитателей со всего региона для передачи своих лучших практик по укреплению здоровья детей, интеллектуальному и творческому развитию.

«Пчелка» сегодня - это успешное и развивающееся в соответствии с современными тенденциями дошкольное учреждение. Хотите убедиться в этом сами? Тогда приглашаем на небольшую экскурсию по нашему детскому саду и «Технограду».

Дети занимаются робототехникой под руководством Ольги Пинигиной. Фото: из архива детсада «Пчелка».

Лаборатории для малышей

В «Технограде» восемь лабораторий: «Интеллект-град», «Легоробоград», «IT-град», «Эврика-град», «Биогеоград», «Космоград», «Мультиград», «Видеоград».

Знакомство с инновационной образовательной программой «Техноград» начнем с лаборатории «Мультиград». Ее руководители Ксения Киндеева и Юлия Срек учили ребят созданию мультфильмов: из любых подручных материалов делаются фон, всевозможные персонажи, а потом снимаются мультики по заранее составленному сценарию. Смонтированный материал воспитатели смотрят и оценивают вместе с авторами-малышами, другими воспитанниками детсада и их родителями.

В лаборатории «Эврика-град» ребята, все как один в белых халатах и в защитных очках, колдовали над пробирками и колбами. Интереснейшие опыты вместе с ними проводила Елена Калягина.

В лаборатории «IT-град» ребята учатся основам программирования и алгоритмизации в процессе применения Robot Mouse code&go, робота Ботли, ресурсного набора Matatalab.

В лаборатории «Биогеоград» воспитатели Татьяна Шульженко и Наталья Браун помогали детям узнать о нашей планете много интересного и познавательного. К примеру, изучали состав почвы, измеряли ее температуру при помощи приборов цифровой лаборатории PASCO, систематически вели работу на метеоплощадке.

В «Космограде» маленькие «пчелки» под руководством Валентины Булах и Натальи Юдиной с помощью всевозможных наглядных пособий и оборудования познают Вселенную. В эту же лабораторию включены занятия по аэройоге: в атмосферу невесомости и свободы полета ребята окунаются с помощью гамаков.

Поразил «Легоробоград», где дети вместе со своими воспитателями Ириной Паршиковой и Ольгой Пинигиной на специально оборудованной стене создавали картины из деталей конструктора LEGO, а также собирали модели роботов, которые потом «оживляли» при помощи основ программирования.

С особой гордостью в детсаду показали «Интеллект-град». Ирина Резаева проводила для малышей занятие по развитию внимания, памяти, мышления, воображения, интеллекта, то есть развивала когнитивные навыки и способности. В помощь педагогу - огромное количество всевозможных игровых приспособлений. Кстати, Ирина Александровна практикует в саду ментальную арифметику, что является большой редкостью.

Есть в «Технограде» и лаборатория «Видеоград», где растят будущих тележурналистов. Они узнают об этой интересной профессии, пробуют взять интервью, снять видео, стараются грамотно говорить на камеру. Всему этому их учит учитель-логопед, дефектолог Ирина Кулагина.

На муниципальной стажировочной площадке реализуется региональный проект «Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего».

Педагоги Елена Калягина, Ольга Пинигина, Ирина Паршикова, Алена Поленок и Ксения Плиско работают с детьми, развивая пять компетенций STEAM-лаборатории: наука, технологии, инженерия, математика, искусство. Эта площадка позволяет проводить обучающие мероприятия для педагогов Асиновского района по данным темам. Новинку этой лаборатории представляет именно то, что нужно адаптировать такие сложные направления под детский возраст. Но команду воспитателей это не пугает. И на предстоящей встрече им будет чем поделиться с коллегами.

Помимо обязательных занятий, в детском саду много дополнительных кружков. К примеру, можно учиться рисовать на настоящем мольберте, овладеть навыками рисования песком на световых столах. В целом, для развития детей созданы все условия. Соответственно, педагогам приходится постоянно учиться, повышать уровень знаний и умений.

На метеоплощадке: наблюдаем за природой с Татьяной Шульженко.

Каждому уголку - свое назначение

Прогуливаясь по «Пчелке», невольно сравниваешь ее с садиками нашего детства, где было все серо и убого, и даже игрушки приходилось приносить из дома. Здесь же все как в сказке: в каждой группе и даже в холле - игровые зоны, оборудованные по высоким современным стандартам, яркая и многофункциональная мебель, изготовленная руками асиновских мастеров по разработкам самих воспитателей.

Каждый уголок имеет свое функциональное значение. Например, для развития мелкой моторики и бытовых навыков на стенах в группах и холлах имеются бизиборды: есть что покрутить, собрать, разобрать, открыть, закрыть. А в кухне повара Валентина Свинарева и Галина Пангина готовят не только по общему меню, но и индивидуально для детей, которым требуется особое питание.

Поражает своим оснащением спортивный зал. Степ-платформы, детские тренажеры, батуты, теннисные столы, балансиры, гамаки - чего тут только нет! Инструктор по физической культуре Наталья Юдина совместно с директором МАОУ ДО ДЮСШ № 1 Вячеславом Тихоновым тренируют детей дошкольного возраста и прививают им культуру здорового образа жизни. Неудивительно, что воспитанники «Пчелки» часто становятся победителями спортивных состязаний.

Впечатляет и оснащение музыкального зала - это волшебный островок в детсаду, на котором ребята под руководством Татьяны Солдатовой получают возможность реализоваться в разных видах музыкально-театральной деятельности. Это одновременно площадка для утренней гимнастики, место для ежедневных музыкальных занятий и развлечений, концертная и театральная сцена, музыкальная гостиная и место для встреч с родителями и педагогами.

За пять лет коллективу удалось добиться того, что детский сад приобрел большую популярность в Асине; именно поэтому там до сих пор существует очередность. Увы, всех желающих принять невозможно: шесть групп заполнены максимально (всего здесь воспитываются 196 детей).

С апреля 2021 года «Пчелка» стала почти вдвое больше: ее вторым корпусом теперь является бывший детсад «Аленушка». Работа по объединению двух коллективов, внедрению единой образовательной программы, оснащению дополнительного корпуса всем необходимым, ремонту помещения занимают много времени у заведующей Натальи Макаровой. Коллеги стараются во всем своего руководителя поддерживать.

В сентябре все вместе встречали представителей Томского областного института повышения квалификации, которые пришли к выводу, что «Пчелка» вполне может стать инновационной площадкой не только регионального, но и федерального уровня. И работа над этим уже ведется.

Наталья МАКАРОВА, заведующая

Анна МАРЧЕНКО, старший воспитатель