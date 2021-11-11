Жизнь семьей крепка

Старшее и младшее поколения семьи Ажермачевых - Антонина Николаевна и Борис Александрович с внуком Матвеем. Фото: из архива семьи Ажермачевых.

Живут в деревне Батурино Шегарского района супруги Ажермачевы - Антонина Николаевна и Борис Александрович. Геройских подвигов широкого масштаба не совершали. Однако им удалось, может быть, более сложное: сохранить семью, воспитать троих детей настоящими людьми, за поступки которых родителям сегодня не стыдно. Их браку 43 года. В этом году Ажермачевым была торжественно вручена медаль «За любовь и верность».

- Знаю Антонину Николаевну и Бориса Александровича как отзывчивых и очень трудолюбивых людей, которые всегда откликаются на призыв сделать что-то для общего блага, - говорит Евгения Назарова, администратор Бабарыкинской территории Баткатского сельского поселения Шегарского района. - Я отвечаю за благоустройство, и, конечно, мне нужна поддержка сельчан. Ажермачевы никогда не отказываются покрасить, убрать, скосить траву или что-то подремонтировать. Если несколько жителей из всей деревни придут помочь в работе, среди них (сколько раз замечала) будут Антонина Николаевна и Борис Александрович. Возле их дома чистота - хоть перед калиткой разувайся и босиком иди. Честная, работящая семья...

Эти слова охотно поддерживает старший сын и правая рука родителей - Алексей Ажермачев, известный в Томске и далеко за его пределами: он заслуженный тренер России, первый вице-президент Всероссийской федерации гиревого спорта, глава Томской региональной федерации гиревого спорта, член общественной палаты Томской области. Сын сразу уточняет: «Сказать, что мама и отец просто труженики, - значит не сказать ничего».

Так жили вы и так детей растили

Кому, как не Алексею, знать, сколько сил было вложено Антониной Николаевной и Борисом Александровичем в каждый день! На селе не поспишь до обеда. В трудах и заботах живут многие из тех, у кого большое хозяйство, основная работа и ребятишки на руках. Но для Алексея Борисовича равных родителям людей, пожалуй, нет.

- Мама много лет проработала в детском саду поваром, папа - механизатором на тракторе, комбайне. Труд обоих был не из легких - отец и в мороз, и в жару находился в кабине водителя: и в посевную, и в уборочную страду, и лес заготавливал. Мама целый день стояла у плиты, чтобы накормить около 40 детишек. Помню, мы с братом Николаем (Роман появился, когда я поступил на первый курс ТГПУ) приходили к ней после школы и старались помочь чем могли. Дома старшим тоже не до отдыха было: всегда держали три-четыре коровы, овец и свиней, кур. Нужно было обиходить два огорода общей площадью в 60 соток, да и нам, пацанам, требовались внимание и забота. Конечно, нас с малых лет приобщали к труду, но мы успевали и уроки сделать, и в футбол поиграть с друзьями, и спортом активно занимались. Основной груз обязанностей всегда несли родители, стараясь и накормить нас повкусней, и одеть, - вспоминает старший сын.

Именно мама и отец, говорит он, привили троим своим сыновьям не только трудолюбие, но и честность, отзывчивость, стремление ставить перед собой цель и идти к ней - не по головам, а в меру своих способностей. Иной раз дети наставления, может, и не всегда понимали: шустрые мальчишки могли немного похулиганить…

- Воспитывали нас строго, но справедливо. Если наказывали, то всегда было понятно, в чем ты провинился. Мы знали, что, несмотря на большую сдержанность в проявлении нежных чувств, родители очень любят каждого сына, беспокоятся, готовы поддержать, - улыбается Алексей. - На моей памяти всего один раз меня, подростка, мама в день рождения погладила по голове. Это, конечно, прибавило ответственности. Я понимал, что старший в семье и, когда отец на работе, отвечаю за Николая, а позже и за Романа. Старался не подводить родителей.

Награда за труд не подарок - заслуга

Алексей, Николай и Роман теперь взрослые, семейные люди. Родителей не подвели. Все трое братьев Ажермачевых окончили Томский педагогический университет. Растут внуки, которых бабушка и дедушка обожают. Старший, Данил, активно занимается гиревым спортом, готовится сдать норматив на звание мастера спорта России. Даша способна к рисованию, посещает Школу искусств. Матвейке четыре года, а самой младшей, Сашеньке, годик с небольшим. Все часто приезжают из Томска в Батурино. И тогда в семье праздник.

Свою основную жизненную миссию Ажермачевы-старшие выполняют с честью: более 40 лет они в браке, отлично воспитали детей, сейчас помогают растить внуков. И медаль «За любовь и верность» получили по заслугам. Хотя сами, похоже, так изначально не думали.

- Родители - люди скромные, они считают, что ничего особенного в жизни не сделали, - говорит Алексей Борисович. - Особенно это убеждение свойственно маме. Она, наверное, даже стеснялась внимания со стороны руководства Шегарского района, когда им с отцом вручали награду. Сейчас уже привыкла. К тому же наград без труда не бывает, а они у нас вечные труженики. Низкий им поклон и спасибо от всех троих любящих детей!

При информационной поддержке департамента по вопросам семьи и детей Томской области.