Памяти павших за столицу

В Смоленской области состоялись возложение цветов к монументу и молебен в память о павших. Фото: tomsk.gov.ru

Встреча была посвящена 80-летию начала оборонительной операции Красной Армии за Москву. Напомним, что мемориал установлен 38 лет назад студенческими отрядами Томского политехнического института в Холм-Жирковском районе Смоленской области в память о бойцах и офицерах 166-й стрелковой дивизии. Воинское соединение было сформировано в Томске, направлено на фронт в первые дни Великой Отечественной войны и участвовало в битве за столицу в самые тяжелые дни сражений.

В ходе акции состоялись возложение цветов к монументу и молебен в память о павших. К событию был приурочен также IV межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «К подвигу героев сердцем прикоснись», участие в котором приняли солисты и вокальные коллективы из пяти районов Смоленской области. Для всех на месте была развернута полевая кухня.

В памятном мероприятии, помимо земляков-томичей, участвовали представители департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Всероссийской общественной организации «Офицеры России».