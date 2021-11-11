Они сражались за наше будущее

В книге заслуженный ветеран-томич рассказывает о своей жизни и дает мудрые советы молодежи. Фото: пресс-служба ОНФ в Томской области.

Авторская книга участника Великой Отечественной войны Федора Тимофеевича Бондаренко «Мы сражались за ваше будущее» впервые увидела свет в 2014 году. В ней томич рассказывает о своей жизни и дает мудрые советы молодежи.

Спустя несколько лет назрела потребность ее переиздания с учетом новых иллюстраций и дополнительно собранного фактического материала. Накануне Дня Победы ветеран, отметивший в 2021 году свое 95-летие, обратился за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта.

- К этой работе подключились активисты томского ОНФ и областного Совета ветеранов войны и труда. Они провели большую кропотливую работу по подготовке обновленного текста книги со всеми актуальными правками автора, написанными им в последние годы и рассказанными на многочисленных встречах с молодежью, школьниками и студентами в Томске, - рассказал член регионального штаба ОНФ Александр Паныч.

Накануне 75-летия Победы Федор Бондаренко стал участником всероссийского фотопроекта «75 правил жизни победителей». Фото: пресс-служба ОНФ в Томской области.

Федор Бондаренко - один из самых известных в регионе ветеранов войны. Он родился на севере, с 1944 года воевал на фронтах Великой Отечественной, штурмовал Будапешт и Вену, победу встретил в Чехословакии. Награжден орденами Славы III степени и Отечественной войны II степени.В результате книга была издана эксклюзивным тиражом со всеми актуальными правками. Издание хорошо иллюстрировано и описывает в фотографиях весь жизненный путь автора - с детства, проведенного в Каргасокском районе Томской области, до сегодняшнего дня.

В последние дни войны Федор Тимофеевич был ранен, но не отправился в госпиталь, а после оказания медицинской помощи встретил День Победы в строю со своими боевыми товарищами в Чехословакии в городе Новоградец. На сегодняшний день в Томской области он остается последним участником Великой Отечественной войны из числа десантников.

Ветеран занимается общественной работой уже более 80 лет. Всю послевоенную жизнь Бондаренко посвятил воспитанию молодежи: трудился преподавателем, организовал и провел сотни встреч со школьниками и студентами, рассказывая правду о Великой Отечественной войне. «Всю свою жизнь я посвятил воспитанию подрастающего поколения», - подчеркивает фронтовик.