Переболевшие COVID-19 томичи рассказали, как вернуть прежнее качество жизни

В Томской области продолжается реабилитация для переболевших COVID-19. На эти цели фонд ОМС выделил более 65 млн рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В конце 2019 года мир впервые услышал малопонятное сочетание букв и цифр – COVID-19. Сегодня, в ноябре 2021-го, мы узнаем о коронавирусе, его последствиях, о борьбе с ним практически ежечасно.

В Томской области по данным на 10 ноября 2021 года переболело COVID-19 более 50 тысяч человек. Реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции прошли 2 649 жителей, из них 464 человека – в дистанционном формате.

Есть томичи, сумевшие пройти реабилитацию и дистанционно, и очно. Одна из них – Виктория Мамонтова, 55 лет, жительница Корниловского сельского поселения. Переболела коронавирусом в октябре 2020 года. Сама болезнь протекала довольно легко, а вот последствия оказались тяжелыми.

После отрицательных ПЦР–тестов прошло несколько недель, у Виктории Владимировны начались головокружения, запрыгало давление, появились панические атаки. Пенсионерка обращалась к неврологу, психиатру, ей искренне старались помочь, но проблемы со здоровьем не уходили.

Показаниями к реабилитации являются одышка, кашель, плохая переносимость физической нагрузки и другие последствия, снижающие качество жизни. Фото: Евгения ГУСЕВА

В феврале 2021 года Виктория Мамонтова обратилась на единый федеральный номер по вопросам, связанным с коронавирусом, и узнала о возможности пройти реабилитацию для переболевших COVID-19.

Женщина оставила заявку и уже в начале марта сдавала тесты в отделении медицинской реабилитации на ул. Красноармейской, 14 (филиал НИИ курортологии и физиотерапии). С потенциальной пациенткой пообщались врач лечебной физкультуры, психолог, они же оценили функциональные резервы организма. Затем начался курс оздоровления в дистанционном режиме.

После первичного консультирования пациентов распределяют по группам в зависимости от тяжести состояния для проведения онлайн-занятий с психологом и инструктором-методистом по лечебной физкультуре.

Виктория Владимировна в самых восторженных тонах говорит о дыхательных упражнениях в рамках курса телемедицинской реабилитации. Именно эти упражнения, по словам томички, помогли ей поправить пошатнувшееся здоровье и вновь стать бодрой и энергичной.

Кстати, главными плюсами кислородной гимнастики после «короны» считаются насыщение крови и тканей кислородом, восстановление объема легких и очистка дыхательных путей.

Помимо дыхательных упражнений, в рамках курса наша собеседница активно занималась с психологом. Панические атаки ушли. После того как курс был завершен, пациентка прошла повторный очный осмотр, показатели состояния здоровья улучшились в два с половиной раза.

На этом Виктория Владимировна решила не останавливаться: она записалась на очный курс реабилитации, прошла его, а затем вновь сумела попасть на дистанционное восстановление. Сейчас томичка полна сил, открыла в Корнилове центр творчества и рукоделия и организует в родном поселении танцевальные вечера.

Другая жительница Томска, Светлана Новикова, прошла очную реабилитацию в санатории «Космонавт». 73-летняя женщина переболела коронавирусом летом 2020 года, болела тяжело, 12 дней провела в МСЧ №2 с правосторонней пневмонией. После выписки ощущала сильную слабость, стала плохо спать.

О том, что можно пройти реабилитацию, узнала от приятельницы. Терапевт в поликлинике выписала направление, и женщина уехала поправлять здоровье в Томский район, где находится «Космонавт».

Телемедицинская реабилитация включает в себя занятия лечебной физкультурой под контролем инструктора и работу с психологом. Фото: Александр РОГОЗА

Курс оздоровления длился 14 дней, пенсионерка занималась лечебной физкультурой, делала дыхательную гимнастику, ходила на массаж. Светлана Михайловна говорит, что пребывание в санатории, безусловно, пошло ей на пользу.

Напоминаем: жители Томской области могут очно пройти реабилитацию в санаториях «Космонавт» и «Ключи», а также в Томском НИИ курортологии и физиотерапии.

Получить направление на реабилитацию можно у терапевта в поликлинике по месту жительства или заполнив анкету на сайте ковидтомск.рф. Реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС.