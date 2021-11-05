О чем рассказал спикер областной Думы Борис Мальцев перед смертью?

Борис Мальцев - человек ознаменовавший целую эпоху развития томского парламентаризма, Заслуженный строитель Российской Федерации скончался на 84-м году жизни.

Когда 16 лет назад тогдашний спикер областной Думы Борис Мальцев озвучил идею создания агломерации «Большой Томск», многие отнеслись к его инициативе скептически, и даже с иронией. На дворе был 2004 год, «сытые нулевые» набирали оборот, население привыкало к растущим доходам, в Томске готовились строить технико-внедренческую зону особого типа, и все были полны радужных надежд. И вдруг, почетный и заслуженный строитель региона, опытный политик заговорил о неприятном: что в наступающей гонке экономических амбиций Томск будет неминуемо отброшен в сторону, превратившись в маленький провинциальный придаток Новосибирска или Красноярска, а местные вузы постепенно утратят свою ведущую научно-образовательную роль.

Тогда эти мысли казались слишком пессимистичными, поэтому к совету Мальцева превратить Томск в агломерацию-миллионник, отнеслись как к причуде. Но прошло 16 лет, в течение которых вопрос укрепления регионов неоднократно подымался на вершинах российской власти. И всякий раз, перспективы Томска в этом процессе выглядели все печальней.

Разумеется, происходящее не могло не волновать и человека, впервые выдвинувшего идею «Большого Томска». В своем последнем прижизненном интервью почетный Президент Томского Союза строителей Борис Мальцев, говорил с автором данных строк о том, что время играет против нашего региона.

– Первые шаги в направлении агломеративного развития территории области были сделаны – мы расширили административные границы Томска. Однако в реальности город не получил новой земли, которой он мог бы полноценно распоряжаться - на муниципальный бюджет просто повесили еще несколько населенных пунктов, без каких-либо ощутимых ресурсов взамен. Эту задачу нужно было решать не на общественных началах, вспоминая время от времени. Над такой стратегической целью в стенах областной Администрации должна была постоянно работать отдельная команда специалистов, шаг за шагом меняющая генплан Томска в сторону развития агломерации.

По мнению Бориса Алексеевича, одна из главных проблем Томска в том, что за долгие годы здесь не появилось каких-либо новых крупных промышленных производств. При этом государство намерено финансировать центры, только если они будут приносить высокий доход и для себя, и для страны в целом.

- Инвесторов нужно заинтересовывать реальными перспективами отдачи вложенных средств. Обычных людей в город притягивает развитая инфраструктура: дороги, транспорт, связь, гостиничный комплекс, общественное питание, продуктовые сети, спортивные сооружения, интересные туристические маршруты. Но для инвесторов, как и для простых граждан, важно знать – какие крупные производства здесь существуют, потому что если людям особо негде работать, то какое будущее у этого города? Это замкнутый круг – деньги идут только к деньгам, туда, где есть перспектива отдачи, где сходятся людские, промышленные и финансовые потоки. Агломерация – это вынужденная мера. И основная постоянная задача для томской власти – всеми путями довести численность населения здесь до 1 миллиона человек, потому что при нынешней глобализации экономики небольшому городу выжить и успешно существовать в качестве отдельной административной и экономической единицы просто невозможно. За эти годы мы упустили десятки крупных инвесторов, которые отказались вкладываться, едва услышав, что в Томске живет меньше миллиона человек!

Тем не менее, Борис Алексеевич полагал, что, кроме нефте- и газопровода, по которому из региона перекачиваются на «Большую землю» сотни тысяч тонн углеводородов, помимо леса, у нас еще остается значительный научно-образовательный вузовский и академический комплекс, на базе которого функционирует система подготовки кадров высшей квалификации.

- Однако даже тут мы катастрофически начинаем отставать от наших соседей, например, Красноярска, который давно уже поставил себе амбициозную цель – стать главным научным центром Сибири. Тот комплекс современных студенческих кампусов, созданный на базе Сибирского федерального университета в Красноярске, нынешнему Томску может только сниться! Мы лишь в 2021 году сумели предложить что-то адекватное взамен, в виде проекта Университетского кампуса на Левобережье. Но когда еще он будет построен и введен в эксплуатацию? А у красноярцев своя современная система вузовских корпусов и общежитий уже успешно функционирует. Они называют свой Сибирский федеральный университет «жемчужиной Красноярской агломерации», перед которой поставлена амбициозная цель – стать главной базой для подготовки специалистов в Сибирском федеральном округе и центром притяжения для всей молодежи.

Борис Алексеевич с горечью говорил о постепенной утрате Томском звания вузовской столицы Сибири. В качестве примера он напомнил, что во время его учебы в Томском архитектурно-строительном институте, здесь числилось 12 тысяч студентов, а сейчас - три с лишним тысячи человек.

- Мы неуклонно теряем студентов, они выбирают местом учебы и дальнейшей карьеры Новосибирск или Красноярск. Молодежь стремится к комфортным условиям жизни, поэтому для большинства выпускников наших вузов Томск – это «зона временного пребывания»: они получают здесь знания и уезжают туда, где лучше могут их применить. А что для этого мы можем им здесь дать? Мы много надеялись на возможности Технико-внедренческой зоны особого типа, но после того, как федерация отобрала у компаний-резидентов большую часть льгот и преференций, их количество постоянно снижается. Так почему высококлассные выпускники должны оставаться в Томске?

При этом бывший спикер областного парламента положительно отозвался о строительстве будущего университетского кампуса на Левобережье. Однако, по словам Мальцева, для региона куда важней обеспечить выпускников вузов нормальной высокооплачиваемой перспективной работой.

- Иначе они будут получать образование в Томске, а стремиться жить и строить карьеру в современных комфортных мегаполисах. Поэтому без статуса города-агломерации мы изначально не имеем шансов выстоять в конкуренции с Новосибирском, Красноярском, Кемерово, и даже Барнаулом. Как научно-образовательный центр или сырьевой придаток со слабо развитой транспортной инфраструктурой мы еще можем привлечь некоторое внимание, но как бурно развивающийся промышленный регион с умножающимся человеческим и кадровым капиталом уже нет, и больших денег без этого условия нам больше не дадут, - уверенно заключил Мальцев в финале нашей беседы.

Спустя почти месяц после этого интервью Бориса Алексеевича не стало. Можно сказать, что его до последних дней живо волновала судьба нашего региона, он оставался патриотом родного города, горячо отстаивая идею «Большого Томска». И, разумеется, ему было горько сознавать, что местная «прогрессивная общественность» осталась равнодушна к данной теме, а власть так и не снизошла до четкого поэтапного плана реализации проекта.

Опубликовано по материалу «Томской интернет-газеты».

2 ноября стало известно о смерти бывшего спикера томской облдумы Бориса Мальцева. Он возглавлял парламент с 1994 по 2011 годы. Человек ознаменовавший целую эпоху развития томского парламентаризма, Заслуженный строитель Российской Федерации. Сотни томичей пришли проститься с экс-спикером областной думы Борисом Мальцевым; церемония прощания прошла в четверг, 4 ноября, в театре драмы.

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