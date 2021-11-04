Нюансы кадастра: В Томской области кампания по уплате налогов вышла на финишную прямую

Томская область входит в число 10 регионов, где кадастровая стоимость применяется первый год, при расчете за 2020 год использовался понижающий коэффициент 0.2. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Куда придут уведомления?

Буквально через несколько дней в Томской области в силу вступят новые ковидные ограничения, нам предстоит привыкать к новым правилам жизни. Однако, есть и нечто незыблемое, так, осень – это время платить налоги.

До 1 декабря почти полмиллиона жителей Томской области, а точнее, 486 тысяч человек, должны оплатить имущественные налоги.

Сводные налоговые уведомления (СНУ) с начислениями уже направлены налогоплательщикам – 43% из них выгружены в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте управления Федеральной налоговой службы по Томской области, остальные направлены по почте.

Причем, в почтовые ящики нам положат не сводное налоговое уведомление, а лишь извещение на получение заказного письма в почтовом отделении.

Тем томичам, которые зарегистрировались в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» (не путать с Госуслугами!), налоговые уведомления доступны в сервисе, без дублирования по почте.

Собственникам Томской области за 2020 год начислены налоги в объеме - 1 миллиард 805 миллионов рублей. Самое крупное начисление по транспортному налогу – 955 млн рублей, по налогу на имущество – 647 миллионов рублей, по земельному налогу – 203 миллиона. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Если до 1 ноября вы не получили налоговое уведомление, стоит заблаговременно проинформировать об этом налоговый орган, можно сделать это с помощью официальной сайта томской налоговой службы - https://www.nalog.gov.ru/rn70/nu2021/#07.

Какие налоги относятся к имущественным?

В налоговых уведомлениях содержатся расчеты 3-х имущественных налогов за 2020 год - земельный, транспортный и налог на имущество.

Расчеты по транспортному и земельному налогам не изменились, а вот налог на имущество впервые у нас в регионе подсчитали от кадастровой стоимости объектов. Объекты – это квартиры, комнаты, дома, гаражи, машино-места, хозяйственные постройки и т.д.

Ранее расчет производился от инвентаризационной стоимости конкретного объекта.

В УФНС по Томской области просят обратить внимание на тот факт, что в этом году налог за квартиры и частные дома впервые придется заплатить собственникам жилья, возведенного в период с 2013 по 2019 годы.

Это связано с тем, что с 2013 года государственный технический учет и определение инвентаризационной стоимости имущества на территории РФ не осуществлялись, возведенные объекты недвижимости выпали из налогообложения, так как в их отношении просто нет сведений о величине налоговой базы (инвентаризационной стоимости).

Однако теперь они имеют кадастровую стоимость, поэтому, начиная с 1 января 2020 года, в отношении объектов капитального строительства (а их по области около 55 тысяч) впервые произведено начисление налога на имущество физических лиц.

Нюансы кадастра.

- При расчете налога на имущество от кадастровой стоимости предусмотрено несколько важных нюансов, - рассказала «КП-Томск» пресс-секретарь УФНС России по Томской области Маргарита Ющенко.

Для всех жилых объектов действует необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости - 50 кв. м для жилых домов, 20 кв. м – для квартир и 10 кв. м – для комнат.

В УФНС по Томской области напомнили, все сборы пополнят областной и местные бюджеты. Фото: Иван МАКЕЕВ

И, наконец, для предупреждения резкого роста налоговой нагрузки на жителей региона установлен переходный период – в первые три года при расчете налога у нас, в Томской области, применяются понижающие коэффициенты: в первый год 0,2, во второй 0,4 и в третий 0,6.

Важно! Во всех случаях, если площадь дома, квартиры или комнаты меньше применяемого к ним налогового вычета, собственник освобождается от уплаты налога за данный объект имущества.

При этом вычет применяется к площади всего объекта, а не к доле в этом объекте. То есть при расчете налога на имущество сначала из общей площади объекта производится вычет, а с оставшейся площади владельцы должны уплатить налог в зависимости от доли в собственности.

Нюансы расчетов и цифры могут напугать, однако есть и хорошие новости, налоговая инспекция сама посчитает, сколько по кадастру стоит 1 кв. м вашей собственности, и вычтет из общей стоимости объекта стоимость метров, которые налогом не облагаются.