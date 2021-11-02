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Происшествия2 ноября 2021 5:50

В Томской области найдено сгоревшее тело бывшего судьи

Мужчина ушел из дома 30 октября и не вернулся
Елена Андреева
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Уголовное дело возбуждено уголовное дело по части1 ст.109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

Уголовное дело возбуждено уголовное дело по части1 ст.109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Молчаново Томской области с 1 ноября работает группа специалистов межрайонного следственного отдела. В лесу, на окраине села, 31 октября 2021 года было обнаружено тело местного жителя, по некоторым данным, бывшего судьи.

Как сообщили в региональном СК, сейчас следователи осматривают места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По неофициальной пока информации, в Молчаново нашли сгоревшее тело 59-летнего Юрия Васильева, который проработал судьей 21 год в Молчановском районном суде, в 2017 года в этой должности уже не работал.

По неофициальной информации, тело судьи нашли сожженным на местном кладбище.

По неофициальной информации, тело судьи нашли сожженным на местном кладбище.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Родственники и полиция начали искать мужчину, после того, как в прошлую субботу, 30 октября, Васильев уехал по делам и пропал. Есть сведения, что он привез свою машину на автомойку, оставил там и уже не вернулся.

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