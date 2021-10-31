Умерла 84-летняя бабушка жителя Томска, пробравшегося в "красную зону" под видом врача

Госпиталь заявил, что приносит искренние соболезнования родным пациентки. Фото: Александр БОЙКО

Пациентка респираторного госпиталя, внук которой побывал в ковидарии, скончалась вечером 30 октября; женщина умерла в реанимации, сообщает телеграм-канал департамента здравоохранения Томской области.

"Утром 30 октября состояние пациентки резко ухудшилось, она была немедленно переведена в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния в виде прогрессирования сердечной и дыхательной недостаточности», - говорится в сообщении.

В МСЧ№2 подчеркивают, пациентка получала необходимое лечение и уход, энетеральное питание (через зонд). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась, - рассказал заведующий реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ2 Евгений Тарасенко.

«Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки», - подчеркивается в заявлении госпиталя.

В МСЧ№2 уточнили, причиной смерти женщины стала коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Пожилая томичка поступила в респираторный госпиталь 21 октября в тяжелом состоянии с полисегментарной пневмонией, с истощением, течение заболевания осложнялось тяжелой коморбидной патологией, в том числе болезнью Альцгеймера.

28 октября стало известно о том, что житель Томска побывал в "красной зоне" респираторного госпиталя, а затем на приеме в СК РФ, мужчина выложил в соцсетях видео, где рассказывал о неприемлемых условиях пребывания больных в томской МСЧ№2. Начались проверки.

Сергей – так зовут внука скончавшейся женщины - вернулся домой в Томск. Но пока не может забрать тело бабушки, так как ему не дают справку о смерти. Ранее томичи скидывались ему на адвоката - эти деньги пойдут на организацию похорон.

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