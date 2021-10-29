Как культурно провести выходные в Томске с 29 по 31 октября

Настройтесь на незабываемый выход в свет и выбирайте лучшее! Фото: Ксения Высотина

Октябрь подошел к концу, как и напряженная рабочая неделя. Кто-то хочет провести свои выходные дома в кругу семьи, а кто-то предпочтет выбраться в город. По такому поводу «КП-Томск» готова предложить свои рекомендации. Настройтесь на незабываемый выход в свет и выбирайте лучшее!

Спектакль «Летопись в каракулях»

В сюжете «летописи» пятилетний мальчик записывает и зарисовывает в дневник свои фантазии, мысли, важные для него события.

В ТЮЗе 29 октября пройдет спектакль «Летопись в каракулях». Представление пройдет на малой сцене в 18.30. В сюжете «летописи» пятилетний мальчик записывает и зарисовывает в дневник свои фантазии, мысли, важные для него события. В спектакле не будут задействованы декорации, потому что их заменит видео и анимация на основе детских рисунков.

Выставка «О чем молчат музейные предметы»

Посетителям будут представлены девять экспонатов из фондов музея.

В музее истории города Томск с 29 октября стартует мини-выставка «О чем молчат музейные предметы». Посетителям будут представлены девять экспонатов из фондов музея. За каждым из них стоит своя история и интересная легенда. Выставка будет работать ежедневно без выходных с 10.00 до 19.00 по адресу ул. Бакунина, 3.

Ярмарка бизнес-идей

Ярмарка продолжится 30 октября в 10.00 по адресу ул. Красноармейская, 147.

В студенческом бизнес-инкубаторе ТУСУРа 29 октября пройдет Ярмарка бизнес-идей. Мероприятие бесплатное и начнется в 17.30. Перед участниками будет стоять задача в сжатые сроки совместно с экспертами проработать бизнес-идею от предпринимателей и довести ее до готового стартап-проекта. Ярмарка продолжится 30 октября в 10.00 по адресу ул. Красноармейская, 147.

Выставка «Старый добрый Томск»

На выставке предлагают окунутся в атмосферу XIX века, заглянув в магазин купца средней руки со «всякой всячиной», выпить чая в купеческой гостиной и примерив платье старинного фасона.

В музее славянской мифологии с 29 октября по 12 ноября пройдет выставка «Старый добрый Томск». На ней расскажут о лучших практиках предпринимателей и меценатов дореволюционного Томска, а также вдохновят на ведение бизнеса на основе российских духовных ценностей. На выставке также предлагают окунуться в атмосферу XIX века, заглянув в магазин купца средней руки со «всякой всячиной», выпить чая в купеческой гостиной и примерив платье старинного фасона. Прийти можно в 10.00 по адресу ул. Загорная, 12.

Концерт в филармонии «Пора желаний»

11 ярких фрагментов великих музыкальных сочинений.

В огранном зале филармонии 29 октября пройдет концерт «Пора желаний». В его программу входит дайджест популярной классической музыки самых известных композиторов. 11 ярких фрагментов великих музыкальных сочинений. Начало представления в 19.00. Добавляется, что билет на концерт можно приобрести по «Пушкинской карте».