Как культурно провести выходные в Томске с 29 по 31 октября

Настройтесь на незабываемый выход в свет и выбирайте лучшее!
Фото: Ксения Высотина
Октябрь подошел к концу, как и напряженная рабочая неделя. Кто-то хочет провести свои выходные дома в кругу семьи, а кто-то предпочтет выбраться в город. По такому поводу «КП-Томск» готова предложить свои рекомендации. Настройтесь на незабываемый выход в свет и выбирайте лучшее!
Спектакль «Летопись в каракулях»
В сюжете «летописи» пятилетний мальчик записывает и зарисовывает в дневник свои фантазии, мысли, важные для него события.
В ТЮЗе 29 октября пройдет спектакль «Летопись в каракулях». Представление пройдет на малой сцене в 18.30. В сюжете «летописи» пятилетний мальчик записывает и зарисовывает в дневник свои фантазии, мысли, важные для него события. В спектакле не будут задействованы декорации, потому что их заменит видео и анимация на основе детских рисунков.
Выставка «О чем молчат музейные предметы»
Посетителям будут представлены девять экспонатов из фондов музея.
В музее истории города Томск с 29 октября стартует мини-выставка «О чем молчат музейные предметы». Посетителям будут представлены девять экспонатов из фондов музея. За каждым из них стоит своя история и интересная легенда. Выставка будет работать ежедневно без выходных с 10.00 до 19.00 по адресу ул. Бакунина, 3.
Ярмарка бизнес-идей
Ярмарка продолжится 30 октября в 10.00 по адресу ул. Красноармейская, 147.
В студенческом бизнес-инкубаторе ТУСУРа 29 октября пройдет Ярмарка бизнес-идей. Мероприятие бесплатное и начнется в 17.30. Перед участниками будет стоять задача в сжатые сроки совместно с экспертами проработать бизнес-идею от предпринимателей и довести ее до готового стартап-проекта. Ярмарка продолжится 30 октября в 10.00 по адресу ул. Красноармейская, 147.
Выставка «Старый добрый Томск»
На выставке предлагают окунутся в атмосферу XIX века, заглянув в магазин купца средней руки со «всякой всячиной», выпить чая в купеческой гостиной и примерив платье старинного фасона.
В музее славянской мифологии с 29 октября по 12 ноября пройдет выставка «Старый добрый Томск». На ней расскажут о лучших практиках предпринимателей и меценатов дореволюционного Томска, а также вдохновят на ведение бизнеса на основе российских духовных ценностей. На выставке также предлагают окунуться в атмосферу XIX века, заглянув в магазин купца средней руки со «всякой всячиной», выпить чая в купеческой гостиной и примерив платье старинного фасона. Прийти можно в 10.00 по адресу ул. Загорная, 12.
Концерт в филармонии «Пора желаний»
11 ярких фрагментов великих музыкальных сочинений.
В огранном зале филармонии 29 октября пройдет концерт «Пора желаний». В его программу входит дайджест популярной классической музыки самых известных композиторов. 11 ярких фрагментов великих музыкальных сочинений. Начало представления в 19.00. Добавляется, что билет на концерт можно приобрести по «Пушкинской карте».