Маршрутные автобусы «CITYMAX»: производитель – «Группа ГАЗ», представитель – томская компания «ТомАвто»

Автобусы серии CITYMAX обладают повышенной комфортностью, безопасностью, надежностью, эффективностью, они отлично управляемы, вместительны, мощны и современны.

На одной из недавних выставок «Группа ГАЗ» представила первые две модели нового поколения - электробус большого класса и автобус среднего класса с дизельным мотором экологического стандарта «Евро-6». У них стильный современный дизайн интерьера, экстерьера и единая платформа, на которой будут создаваться дизельные, газовые, электрические и водородные модели. При разработке линейки автобусов CITYMAX применен подход, который позволяет в дальнейшем выпускать широкий ряд различных модификаций.

В автобусах применены новые конструктивные решения, обеспечивающие повышенный комфорт и безопасность пассажиров. Увеличенные дверные проемы обеспечивают удобство входа и выхода, светодиодная подсветка на створках дверей предупреждает изменением цвета о закрытии дверей. Ступени также оборудованы подсветкой, что облегчает передвижение слабовидящих пассажиров по салону. Большая площадь остекления дает отличную обзорность водителю и пассажирам. В автобусах увеличено количество сидений, установленных по ходу движения.

Доступность для маломобильных пассажиров обеспечивается низким уровнем входа без ступеней, просторными накопительными площадками с поясничными упорами, специально оборудованными местами для колясок и кнопками связи с водителем. Система «книлинг» наклоняет автобус в сторону дверей, облегчая посадку и высадку пассажиров.

Для снижения рисков ДТП автобусы укомплектованы электронными помощниками водителя, включая предупреждение о препятствии впереди, контроль слепых зон, систему предупреждения о выезде за полосу движения, распознавание дорожных знаков, адаптивное освещение, подсветку поворота, автоматические стеклоочистители, контроль состояния водителя. Новая линейка автобусов CITYMAX оснащается масштабируемой электронной бортовой системой для постоянного мониторинга работы транспортного средства, его систем и компонентов.

В автобусах установлены USB-зарядки и WiFi-роутеры. Двузонный климат-контроль и увеличенный объем воздуховодов делают пребывание в автобусе комфортным в любую погоду. Система кондиционирования салона имеет функцию обеззараживания воздуха, что особенно актуально в условиях замкнутого пространства и большого скопления людей в сложной эпидемиологической обстановке. Посредством реализации системы «чистого пола» обеспечиваются широкие проходы между рядами сидений, расширяются возможности для создания различных вариантов планировки, облегчается мойка салона. Кузов изготовлен с применением современных композитных материалов, которые отличаются легкостью, практичностью и не подвержены коррозии. Снижение массы кузова, достигнутое благодаря применению композитных материалов, позволяет увеличить пассажировместимость и сократить расход топлива. За счет применения инновационных материалов значительно снижен уровень шума, а увеличенная жесткость кузова повышает уровень безопасности в случае возникновения ДТП.

E-CITYMAX 12 - электробус нового поколения большого класса. В электробусе E-CITYMAX 12 реализована возможность зарядки батарей тремя способами: ультрабыстрая пантографная за 1,5 часа, быстрая пистолетная за 2,5 часа и ночная за 7 часов. Батареи оснащены автономной системой термостатирования, которая в автоматическом режиме охлаждает батареи летом и подогревает зимой до оптимальной рабочей температуры, что позволяет стабилизировать запас хода электробуса на протяжении всего срока службы батарей. Общая пассажировместимость - 85 пассажиров. Модель оснащена независимой подвеской, обеспечивающей высокую плавность хода на дорогах с плохим покрытием.

E-CITYMAX 12 - электробус нового поколения, одно из его многочисленных достоинств - высокая плавность хода.

CITYMAX 9 - автобус обладает высокой маневренностью и рассчитан на перевозку 73 пассажиров, обладает самой большой площадью низкого пола в своем классе (10 кв. м), практически в два раза превышающей площадь аналогичных моделей. Благодаря отсутствию узкого межарочного прохода пассажирам удобнее передвигаться по салону, также это позволяет ускорить пассажирообмен и облегчает соблюдение социальной дистанции.

Благодаря конструктивной особенности в автобусе CITYMAX 9 легче соблюдать социальную дистанцию.

С праздником, автомобилисты!

- Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, более известным как День автомобилиста. Мы отмечаем его в последнее воскресенье октября ежегодно - в этом году празднование выпадает на 31 октября. Друзья! Сегодня мы чествуем водителей, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий - всех, кто добросовестно трудится в этой отрасли. Уверены, что профессионализм, ответственность, выдержка, умение быстро ориентироваться в самой сложной обстановке, принимать правильные решения и в дальнейшем позволят вам добиваться высоких результатов в работе, обеспечат повсеместную безопасность дорожного движения. Особая благодарность - ветеранам, которые вкладывали свой талант, силы и энергию на становление отрасли, на воспитание достойной смены. В преддверии праздника желаем успешной работы, оптимизма, крепкого здоровья, добра и благополучия - вам и вашим близким! Доброго вам пути!

С уважением,

коммерческий директор Сергей Бауэр и коллектив ООО «ТК «ТомАвто».

«ТомАвто» - проложи свой маршрут вместе с нами!

ООО «ТК «ТомАвто» - официальный дилер по продаже автобусов трех крупнейших заводов страны, входящих в «Группу ГАЗ»: Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ), Павловского автобусного завода (ПАЗ), Курганского автобусного завода (КАвЗ) в Томской области. В модельной линейке представлены автобусы для городских, пригородных, междугородных перевозок, автобусы малого, среднего и большого классов, автобусы на газовом топливе.

Контакты: Томск, ул. Енисейская, 37, тел. (3822) 586-242, https://tomavto70.ru/ , tk-avtobus@mail.ru.

Материал подготовлен при содействии пресс-службы ООО «ТК «ТомАвто».

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