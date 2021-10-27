Домашнее насилие - проблема или преувеличение?

Если рядом с человеком вы чувствуете страх, гнев, раздражение, вину, стыд, скорее всего, это не про любовь, подчеркивают психологи. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вы когда-нибудь просыпались от страха, прислушивались к шагам в квартире и пытались определить, в каком настроении сегодня ваш муж, или парень, или отец? В Томске и области, к сожалению, немало женщин, которые 24 часа в сутки находятся в состоянии тревожного ожидания. И тревога их вполне обоснована.

Мы хотим рассказать о томичках – жертвах домашнего насилия, о женщинах, которых избивают, контролируют и преследуют.

Проблема домашнего насилия в России обострилась в условиях самоизоляции и пандемии коронавируса. Такие сообщения появлялись и до сих пор появляются в федеральных и региональных СМИ в течение всего 2020-го и 2021 года.

Наталья Богданова, начальник отдела помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, томского Центра профилактики и социальной адаптации "Семья" говорит, что тема домашнего насилия была всегда, но на сегодняшний день можно утверждать, что наблюдается рост обращений к специалистам этой конкретной структуры.

Так, в 2019 году в томский отдел помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, на Говорова, 76/1, поступило 72 обращения. В 2020-м таких обращений было 73, а за 6 месяцев 2021 года их уже зарегистрировано более 50-ти.

Структура, готовая помогать женщинам, в Томске появилась совсем недавно. Всего 10 лет назад, 21 сентября 2011 года был открыт отдел помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации.

До этого в Томской области был проведен масштабный соцопрос, итоги которого шокировали: каждая четвертая жительница региона в той или иной степени сталкивается с разными формами насилия – эмоционального, физического, сексуального.

Истории Любови и Анны

За 10 лет существования отдела его сотрудники стали свидетелями нескольких сотен сюжетов разной степени драматизма, хотя у некоторых из них оказалась вполне счастливая развязка.

Специалист по социальной работе Татьяна Дмитриева рассказала такую историю. Молодая женщина Люба, 28 лет, трое детей. Обратилась в отдел полтора года назад. Любу систематически избивал муж. Несколько раз женщина предпринимала попытки уйти от садиста (в современной психологии принято говорить – автор насилия), но каждый раз по каким-то причинам возвращалась.

Любе с детьми выделили жилплощадь во временном приюте, однако она нарушила одно из важнейших требований убежища – не поддерживать контактов с обидчиком, муж с женой общались по телефону. В итоге молодую женщину выселили из приюта за нарушение дисциплины, она сняла квартиру в Томске, муж сумел ее найти, они вновь начали совместную жизнь – со ссорами и избиениями. После, увы, очередного, особенно жестокого избиения, Люба уехала из Томска в Новосибирскую область, в приют «Каритас».

Томские психологи говорят, что в ситуации обострения семейного конфликта женщины склонны обращаться за помощью. Они планируют отдельное от автора насилия проживание, планируют сами зарабатывать себе на жизнь. Однако спустя какое-то время семейный конфликт, как правило, сходит на нет, и женщина пересматривает свои планы. Чаще всего она стремится вернуться к мужчине, несмотря на возможную угрозу жизни.

Люба к мужу-садисту не вернулась, сейчас она пытается строить новую жизнь вдали от него. Специалисты считают, что эта ситуация – несомненный повод для гордости за женщину, которая сумела себя мобилизовать и изменить в итоге свою жизнь.

Сможет ли изменить свою жизнь другая молодая женщина по имени Анна, чья история получила в Томске широкую огласку?

Анну и двух ее детей похитил и насильно увез в неизвестном направлении муж женщины, много лет подряд избивавший ее.

Однако довольно быстро женщина и дети были возвращены обратно в кризисный центр «Маленькая мама». Такое решение похититель принял из-за шумихи в СМИ: он все время следил за публикациями в Интернете. Анна рассказывала журналистам, что муж запрещал ей общаться с друзьями, мог запретить ходить на работу.

Как не оказаться в ситуации насилия?

Специалисты говорят, что будущего абьюзера можно распознать уже на первом свидании. Есть очевидные признаки того, что в вашей истории любви что-то идет не так.

Признак первый – это быстро развивающиеся отношения. В понедельник познакомились, а в воскресенье уже начали жить вместе и строить свадебные планы. Далее в списке – ревность и пренебрежительное отношение к вашему мнению, вашей позиции.

Ни при каких обстоятельствах никто не может позволить себе ударить и уж тем более избить женщину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если рядом с человеком вы чувствуете страх, гнев, раздражение, вину, стыд, скорее всего, это не про любовь, подчеркивают психологи. И 13 звонков вам на сотовый телефон в течение дня – это тоже не про любовь, а про тотальный контроль.

Наши проблемы во взрослой жизни, как правило, идут из нашего же детства. Кто-то из женщин, оказавшихся в ситуации насилия, не имел в детстве перед глазами картинки счастливой семейной жизни и просто не знает, как это, спокойно, красиво и, главное, осознанно проживать свою жизнь.

Столкнуться с насилием, к сожалению, может любая из нас – и жительница отдаленного села из глубинки, и уверенная благополучная горожанка с двумя высшими образованиями.

Ни при каких обстоятельствах никто не может позволить себе ударить и уж тем более избить женщину.

Куда идти, если это все-таки случилось?

Главное, найти такое место, которое неизвестно вашему обидчику, куда он не сможет найти дорогу. Кстати, родители и подруги – не лучший вариант в таких случаях.

Столкнуться с насилием, к сожалению, может любая из нас – и жительница отдаленного села из глубинки, и уверенная благополучная горожанка с двумя высшими образованиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам юрисконсульта Кристины Бессмертных, разумнее обратиться в отдел помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации. Как только туда за помощью приходит женщина, к ней прикрепляют целую команду – психолога, юриста, специалиста по социальной работе. Именно они уже на первой встрече разрабатывают так называемый план безопасности для обратившейся в центр.

Кристина Бессмертных также уточнила, что, как правило, мужья-тираны пытаются вернуть жен. Серьезная проблема еще и в том, что дети, подрастающие в семьях, где царит насилие, в дальнейшем могут стать носителями именно такой модели поведения. То есть стать либо автором насилия, либо жертвой.

В центре особо отметили: исходя из их практики, можно утверждать, что в обществе проблема домашнего насилия замалчивается, особенно это касается таких небольших городов как Томск. И в полиции тоже не готовы помогать женщинам, страдающим от насилия. Стандартный ответ на обращение – «приходите, когда убьют» – актуален в правоохранительных органах по сей день.

Что думают томичи?

Мы обратились с вопросом к томичам: нужны ли, с их точки зрения, в России и в Томске центры помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации? Вот несколько мнений горожан.

Светлана, 52 года. «На собственном опыте знаю, что никакие центры, никакие специалисты-психологи не помогут, если женщина сама не решит окончательно, нужен ли ей мужчина, который бьет и унижает. Выбор всегда остается за нами. Когда ты доходишь до определенной черты, просто надо собрать волю в кулак и уйти! Возможно, неплохо, если женщине в такой ситуации предоставят временное убежище. Но как в дальнейшем строить жизнь, решать придется самой».

Валентина, 41 год. «Горячо поддерживаю существование подобных центров. Считаю, что в Томске, во-первых, их должно быть больше. Во-вторых, нужно больше информации о них, чтобы люди, в данном случае, женщины, знали, куда обращаться».

Сергей, 47 лет. «Никогда не сталкивался с тем, чтобы обижали или избивали женщину. Нет ничего подобного в семьях друзей и знакомых, поэтому просто ничего не знаю об этой теме. Ну, а центры помощи, да, наверное, должны быть, в том числе и у нас, в Томске».

Резюмируем. Какое бы отношение к подобным центрам ни существовало в обществе, психологи подчеркивают: основная проблема современных семей – это отсутствие диалога. Именно за счет диалога можно минимизировать конфликты и напряжение.

Как говорил барон Мюнхгаузен в исполнении Олега Янковского: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!». Так и мы рекомендуем всем томичам: «Разговаривайте, слушайте, обсуждайте».