В Томской области ввели новые ограничения из-за коронавируса с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Для противодействия распространению СОVID-19 в Томской области вводятся дополнительные ограничения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области ввели новые дополнительные ограничения из-за коронавируса, вызванные тем, что ситуация стала действительно серьезной. На оперативном штабе 25 октября 2021 обсудили сложившуюся ситуацию. Главный вопрос, который сейчас волнует горожан - как Томск будет жить с 30 октября 2021 года: будут ли работать ТЦ, продолжатся ли уроки в школах и как обстоят дела с детскими садами.

- Установленные на территории всей страны выходные дни с 30 октября по 7 ноября требуют от нас дополнительных ограничений, - отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения СОVID-19. - У нас не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах.

Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет – будут закрыты кинотеатры, детские игровые залы, а фудкорты будут работать только на доставку или на вынос. В таком же режиме рекомендуется работать и остальным учреждениям общепита.

Также с 30 октября будет приостановлена работа кинотеатров, как в торговых центрах, так и за их пределами. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. В то же время с 30 октября не прекратят работу театры и филармония.

Работодателей обязуют с 30 октября перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы.

Каникулы будут как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования. Дежурные группы в яслях и детских садах будут открыты 1-3 ноября, так как для работников cлужб жизнеобеспечения, органов власти и правоохранительных органов выходных не будет.

Областные власти призывают население использовать предстоящие нерабочие дни в первую очередь для того, чтобы привиться. Для этого будут работать и мобильные, и стационарные прививочные пункты.

Пожилым пациентам, болеющим на дому, с доставкой продуктов и лекарств вновь помогут волонтеры.

Отметим, что Томская область попала в список 17 регионов с высокой смертностью от коронавируса, госпитализацией и долей тяжелобольных пациентов. Но это еще не все - наша область также в списке 9 регионов с самым низким показателем вакцинации. На сегодняшний день иммунизацию завершили только 306 044 жителя области.

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