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Общество22 октября 2021 13:00

Культурная карта на выходные с 23 по 24 октября в Томске

«Комсомолка» собрала для вас только интересные мероприятия
Ксения Высотина
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Куда сходить и как провести эти выходные в Томске?

Куда сходить и как провести эти выходные в Томске?

Фото: Ксения Высотина

Совсем скоро уже закончится октябрь, как закончилась очередная рабочая неделя. Куда сходить и как провести эти выходные в Томске? «КП-Томск» подскажет вам несколько вариантов.

Выставка «Анри Матисс. Взгляд»

Место ее проведения областной художественный музей по адресу пер. Нахановича, д. 3.

Место ее проведения областной художественный музей по адресу пер. Нахановича, д. 3.

Томский художественный музей представляет творчество художника и мыслителя, определившего развитие современного изобразительного искусства почти во всех возможных проявлениях. В экспозиции — 120 литографий с работ Анри Матисса. Все произведения сопровождены текстами из статей, книг, писем и размышлений автора. Выставка проходит уже с 22 октября и продлиться до 31 декабря. Место ее проведения областной художественный музей по адресу пер. Нахановича, д. 3.

Поэтический турнир «Предназначено на СЛЭМ»

Турнир пройдет 23 октября в 16.00 в областной библиотеке имени Пушкина на ул. Карла Маркса, 14.

Турнир пройдет 23 октября в 16.00 в областной библиотеке имени Пушкина на ул. Карла Маркса, 14.

Томичи смогут принять участие в поэтическом турнире, который пройдет в областной библиотеке имени Пушкина. Выступить можно будет как со своими стихами, так и с лирикой от других авторов. Условия турнира просты: участник должен рассказать стихотворение, регламент выступления — не больше трех минут. Турнир пройдет 23 октября в 16.00 в областной библиотеке имени Пушкина на ул. Карла Маркса, 14.

Фестиваль "Томская книга"

. Открытие мероприятия прошло уже 21 октября, попасть на него можно до 28 октября в течение дня в областной библиотеке имени А.С. Пушкина.

. Открытие мероприятия прошло уже 21 октября, попасть на него можно до 28 октября в течение дня в областной библиотеке имени А.С. Пушкина.

Это масштабное мероприятие проводится в регионе с 1999 года. Основное событие — выставка печатной продукции, выпущенной издательствами и типографиями области за прошедший год. Участников и гостей фестиваля ждут презентации, концерты, творческие встречи, мастер-класс, фототочки, слэм и питчинг. Открытие мероприятия прошло уже 21 октября, попасть на него можно до 28 октября в течение дня в областной библиотеке имени А.С. Пушкина.

Выставка «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны»

Выставка продлится до 24 октября.

Выставка продлится до 24 октября.

Напомним, что в Томске продолжает действовать выставка «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны». В главном здании Томского областного краеведческого музея начнет работать выставка, на которой представлены жилке (цифровые художественные репродукции) работ Иеронима Босха и Питера Брейгеля. Выставка продлится до 24 октября.

Онлайн фестиваль «Чудеса творчества»

Место проведения: Детско-юношескиц центр «Синяя птица» ул. Мокрушина, 22.

Место проведения: Детско-юношескиц центр «Синяя птица» ул. Мокрушина, 22.

Цикл мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования «Чудеса творчества». Место проведения: Детско-юношескиц центр «Синяя птица» ул. Мокрушина, 22.

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