Культурная карта на выходные с 23 по 24 октября в Томске

Куда сходить и как провести эти выходные в Томске? Фото: Ксения Высотина

Совсем скоро уже закончится октябрь, как закончилась очередная рабочая неделя. Куда сходить и как провести эти выходные в Томске? «КП-Томск» подскажет вам несколько вариантов.

Выставка «Анри Матисс. Взгляд»

Место ее проведения областной художественный музей по адресу пер. Нахановича, д. 3.

Томский художественный музей представляет творчество художника и мыслителя, определившего развитие современного изобразительного искусства почти во всех возможных проявлениях. В экспозиции — 120 литографий с работ Анри Матисса. Все произведения сопровождены текстами из статей, книг, писем и размышлений автора. Выставка проходит уже с 22 октября и продлиться до 31 декабря. Место ее проведения областной художественный музей по адресу пер. Нахановича, д. 3.

Поэтический турнир «Предназначено на СЛЭМ»

Турнир пройдет 23 октября в 16.00 в областной библиотеке имени Пушкина на ул. Карла Маркса, 14.

Томичи смогут принять участие в поэтическом турнире, который пройдет в областной библиотеке имени Пушкина. Выступить можно будет как со своими стихами, так и с лирикой от других авторов. Условия турнира просты: участник должен рассказать стихотворение, регламент выступления — не больше трех минут. Турнир пройдет 23 октября в 16.00 в областной библиотеке имени Пушкина на ул. Карла Маркса, 14.

Фестиваль "Томская книга"

. Открытие мероприятия прошло уже 21 октября, попасть на него можно до 28 октября в течение дня в областной библиотеке имени А.С. Пушкина.

Это масштабное мероприятие проводится в регионе с 1999 года. Основное событие — выставка печатной продукции, выпущенной издательствами и типографиями области за прошедший год. Участников и гостей фестиваля ждут презентации, концерты, творческие встречи, мастер-класс, фототочки, слэм и питчинг. Открытие мероприятия прошло уже 21 октября, попасть на него можно до 28 октября в течение дня в областной библиотеке имени А.С. Пушкина.

Выставка «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны»

Выставка продлится до 24 октября.

Напомним, что в Томске продолжает действовать выставка «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны». В главном здании Томского областного краеведческого музея начнет работать выставка, на которой представлены жилке (цифровые художественные репродукции) работ Иеронима Босха и Питера Брейгеля. Выставка продлится до 24 октября.

Онлайн фестиваль «Чудеса творчества»

Место проведения: Детско-юношескиц центр «Синяя птица» ул. Мокрушина, 22.

Цикл мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования «Чудеса творчества». Место проведения: Детско-юношескиц центр «Синяя птица» ул. Мокрушина, 22.