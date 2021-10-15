Синоптики рассказали о погоде в ноябре 2021 в Томске

Начало ноября частенько бывает таким, как на этом снимке: погода хмурится, из туч то сыплется снег, то льет дождь различной интенсивности. Фото: "КП" Архив

По народной примете, если осень богата на урожай рябины, значит, зима будет холодная. В 2021 году рябины в областном центре и в регионе много, а постоянный снежный покров обычно устанавливается в наших широтах в ноябре. О том, что ожидает томичей в предстоящем месяце, рассказали синоптики.

«Неблагодарная» погода

Прогнозы погоды – дело неблагодарное. Но куда в повседневной жизни без них? Те же владельцы авто стараются «переобуть» свои легковушки в зимнюю резину вовремя, чтобы не оказаться среди участников «дня жестянщика», который, как известно, настигает водителей «внезапно». Строители, энергетики, представители других профессий, которым приходится работать на улице, также прислушиваются к прогнозам синоптиков не ради праздного любопытства.

Вероятностный прогноз температурного режима в стране на отопительный период (октябрь-март) 2021/2022 составили в Гидрометцентре России еще в конце сентября. По мнению ученых-метеорологов, последний месяц осени будет теплее климатической нормы на Урале и большей части Сибири – в Томске, Челябинске, Тюмени, Омске и Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Барнауле, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Якутске.

Опять же, надо понимать, что долгосрочные прогнозы показывают, в основном, отклонение от климатической нормы: иными словами, они говорят нам о том, насколько теплее или холоднее будет в регионе, и оправдываются процентов на 70. Сами синоптики этого не скрывают.

Обычно в ноябре над Томской областью стеной стоят облака, сквозь покров которых неба совсем не видно. Происходит постепенное снижение температуры, выпадает снег, подчас с дождем. На улице слякоть, под ногами то лужи, то лед. Световой день быстро сокращается. Воздух насыщен влагой. Словом, приятного в такой переходный от осени к зиме период мало. У многих наступает депрессия, настроение падает, даже если видимых причин для этого нет.

Что могут рассказать о погоде ноября местные синоптики? Вот какой информацией располагает «КП-Томск».

В дневные часы последний месяц календарной осени может удивлять оттепелью, в ночные - покрывать тротуары ледяной пленкой. Фото: Валерия Золотухина.

Морозные ночи и холодные дни ждут Томск в ноябре

По сведениям Томского Гидрометцентра, в ноябре средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы: днем будет – 8, -9, по северу области – 10, -13 оС.

- В начале месяца (во второй и третьей пятидневках) температура воздуха ночью составит 0, - 5, днем – 3, + 2 оС. В середине первой и в пятой пятидневке ожидается понижение температуры воздуха ночью до – 15, -20, днем до – 10, -15, местами ночью до – 25. Днем будет до - 20. В конце месяца можно рассчитывать на небольшое повышение температуры, - уточнила Марина Барышникова, дежурный синоптик.

Она добавила: среднемесячное количество осадков в последнем месяце осени предполагается меньше нормы. Снег ожидается в большинстве дней второй декады, начале и конце месяца. Ранее мы сообщали, что в Томске начало зимы ожидается, приблизительно, 28 октября – это средняя дата. «В северных районах области снежный покров может окончательно установиться раньше, в южных – позднее: с 22 по 30 октября», - отметила Светлана Рюхтина, начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра.

Что касается ледостава на реках региона, то в данный момент Томский гидрометцентр не спешит обнародовать долгосрочные прогнозы. Опираясь на информацию новосибирских синоптиков, можно сделать вывод: лед начнет формироваться на водных объектах северных районов в 20-х числах октября, в черте областного центра – в первой пятидневке первой декады ноября.