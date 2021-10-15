Культурный гид на выходные дни в Томске

Все самые интересные места, куда пойти с 15 по 17 октября в Томске: с друзьями, с детьми, с девушкой или одному.
Фото: Ксения Высотина
Как интересно провести новые выходные? Все самые интересные места, куда пойти с 15 по 17 октября в Томске: с друзьями, с детьми, с девушкой или одному. «КП-Томск» подскажет, чем заняться томичам в выходные.
День научного кино ФАНК
Томичам покажут пять документальных картин.
В пространстве коллективной работы «Точка кипения» 15 октября пройдет день научного кино ФАНК. Томичам покажут пять документальных картин, которые после просмотра можно будет обсудить с приглашенными экспертами. Фестиваль пройдет по адресу пр. Ленина 26, в 18.30.
Спектакль «Крестьяне о писателях»
В сюжете содержится много смешного и грустного, трагического и поэтического, но главное — настоящего.
В ТЮЗе 15 октября пройдет премьера спектакля «Крестьяне о писателях». Представление полностью основано на достоверных исторических событиях, которые произошли в начале прошлого века. В сюжете содержится много смешного и грустного, трагического и поэтического, но главное — настоящего. Премьера пройдет в 18.35.
Квест-игра «Пленница Басандая»
Мероприятие пройдет 16 октября в музее истории Томска по адресу ул. Бакунина, 3, начало в 13.00.
Участники тематической игры-квеста «Пленница Басандая» смогу узнать в каких томских историях и легендах упоминается имя хана Басандая. В сюжете игры участники должны будут спасти красавицу Тому, а конце, после спасения, они получат благодарность в виде вкусных медовых пряников. Мероприятие пройдет 16 октября в музее истории Томска по адресу ул. Бакунина, 3, начало в 13.00.
Спектакль «Лаборатория ComedyUlёt»
Цель творческой лаборатории – познакомить зрителей с творчеством ярких молодых режиссеров.
В эти выходные в театре драмы пройдет спектакль «Лаборатория ComedyUlёt». Цель творческой лаборатории – познакомить зрителей с творчеством ярких молодых режиссеров и пересмотреть стандартную схему создания комедийного спектакля, приводящую к предсказуемым решениям и постановкам. Показы состоятся 16 и 17 октября в 18.00 и 20.00.
Экскурсия «Тайны старого города»
Автобус отправляется в 11.00 с площади Ленина, парковка за Драмтеатром.
В воскресенье, 17 октября, пройдет автобусная экскурсия «Тайны старого города». В необычном туре обещают познакомить с тайнами Шведской горки и Воскресенской горы, подземными ходами, древними захоронениями и погребальными обрядами, а также с загадочным городом Грустина и «томским метро». Продолжительность программы три часа. Автобус отправляется в 11.00 с площади Ленина, парковка за Драмтеатром.