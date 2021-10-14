В Томске мужчина во время суда сделал предложение женщине, которая избила его топором

В Томске 38-летний местный житель сделал предложение своей 67-летней сожительнице прямо в зале суда. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске 38-летний местный житель сделал предложение своей 67-летней сожительнице прямо в зале суда, где женщине выносили приговор за избиение топором своего будущего супруга. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Необычная история пары началась еще в сентябре 2019 года. Женщина после застолья с друзьями пришла домой к своему 38-летнему сожителю. Пара постоянно ссорилась из-за нежелания мужчины поддерживать чистоту и порядок в квартире, в тот вечер произошло тоже самое. Разозлившаяся женщина схватила топор, подошла сзади к увлеченно смотрящему телевизор мужчине и нанесла ему множественные удары в область головы, ребер и шеи.

После жестокой расправы к будущим молодоженам приехали медики и сотрудники полиции. В их присутствии пострадавший не выдал свою будущую невесту и рассказал, что травмы он получил сам, когда случайно упал.

Только спустя время правоохранительные органы поняли, для чего томич пытался их обмануть и дал ложные показания. Во время судебного заседания пострадавший сделал предложение женщине, от рук которой он пострадал. Позже пара поженилась.

После неожиданно проведенной свадьбы, мужчина попросил на правах мужа не назначать своей супруге наказание в виде лишения свободы.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, - рассказали в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил. Вот так 67-летняя невеста отделалась условным сроком и обручальным кольцом вместо наручников.