В Томской области «айтишники» возглавили топ-10 вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей

В 2021 году IT-сфера показывает прирост числа вакансий, причем многие из них с зарплатой «выше рынка». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Аналитики сайта по поиску работы hh.ru выяснили, в каких профессиональных сферах сотрудникам чаще всего предлагают заработную плату свыше 200 тыс. рублей. Для этого специалисты проанализировали вакансии, размещенные работодателями в сентябре. Всего в Томской области за месяц было размещено больше 140 предложений со столь высокими окладами.

Выяснилось, что больше всего высокооплачиваемых вакансий в регионе приходится на три сферы. Первое место с отрывом занимают информационные технологии – 56% от всего объема предложений с зарплатой от 200 тыс. рублей. В тройку также вошли сфера продаж (12%) и строительная отрасль (10%).

Как отмечают эксперты, в нынешнем году IT-сфера демонстрирует постоянный прирост числа вакансий, причем многие из них с зарплатой «выше рынка». Кроме того, в информационных технологиях больше, чем в других направлениях, доля предложений с удаленным режимом работы, а работодателями могут выступать иногородние компании.

Именно такой случай – вакансия для full-stack разработчика (специфика его профессии в том, что он принимает непосредственное участие во всех этапах разработки веб-приложений). Работодатель из Санкт-Петербурга предлагает соискателям удаленную работу с полной занятостью, то есть 8-часовой рабочий день. Оплата составит от 200 до 300 тыс. рублей на руки.

Кстати, по данным сервиса hh, Томская область находится на 17-м месте по спросу на программистов и разработчиков в России и входит в топ-15 по уровню зарплатных предложений, для них. В среднем это 105 тыс. рублей.

По данным сервиса, нередко в Томской области ищут сотрудников компании-работодатели из других регионов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Традиционно высокие зарплаты и в предложениях для вахтовиков. Например, в топе сентября отметился электромонтажник КИПиА с работой в Якутии и зарплатой от 140 до 200 тыс. рублей «чистыми». А машинисту паровой передвижной депарафинизационной установки (она очищает нефть и нефтепродукты) предлагали оклад 160 тыс. рублей, правда, до вычета налогов.

Все чаще в Томской области ищут сотрудников компании-работодатели из других регионов. Например, компания из Нижневартовска (ХМАО) предлагает соискателям принять участие в конкурсе на вакансию руководителя ресурсного центра по подготовке кадров. Зарплата – от 300 тыс. рублей – далеко выходит за средние рамки. При этом работодатель упоминает, что половину времени сотрудника будут занимать командировки в страны СНГ и Саудовскую Аравию.

Еще одна топовая вакансия от компании-производителя предполагает релокацию в город Сургут (ХМАО). Там заработная плата будущего директора филиала может составить 150-200 тыс. рублей.

Если говорить о нетипичных вакансиях, где редко предлагают высокие заработки, можно отметить предложение для комплектовщика с зарплатой от 297 тыс. рублей на руки. Основное условие – вахта с переводом сотрудника на новое место жительства в Москву. Проживание обеспечивает работодатель, который, правда, предупреждает, что расселение будет по 4-8 человек в комнате…

Довольно высокие зарплаты предлагают вахтовикам, но далеко не каждый согласится на такие условия труда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вместо заключения. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе за январь-июль 2021 года составила около 49 769 рублей (таковы последние данные Томскстата). Что называется, почувствуйте разницу.