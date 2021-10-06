История предпринимательского успеха зачастую начинается с обращения в кадровый центр и защиты своего бизнес-плана. Фото: trudvsem.ru

Оказавшись по тем или иным причинам без работы, человек может обратиться в службу занятости, где в том числе ему предложат помощь в организации собственного дела. «Губернские новости» уже писали, как кадровый центр «Работа России» помогает жителям Томской области воплотить в жизнь свои бизнес-идеи. Сегодня мы продолжаем делиться историями начинающих и уже состоявшихся предпринимателей.

Юлия родилась в городе. Мечтала стать юристом, но жизнь внесла свои коррективы, и она получила востребованную профессию техника по водоснабжению и водоотведению. Муж оказался деревенским, и на семейном совете было принято решение о переезде в сельскую местность. В деревне Нелюбино устроилась на совхозную ферму телятницей, привязалась к своим маленьким питомцам.

Крестьянский быт не терпит лентяев и нытиков. И хотя вставать приходилось в пять часов утра, не роптала, даже когда появился первый сынок. Сейчас он хороший помощник и уже выбрал будущую профессию: в фермерском хозяйстве должен быть ветеринарный врач. Это значит, династия не прервется и дело, которое развернула мама, перейдет в надежные руки. Через три года родился Алексей, потом желанная дочка. Команда стала больше! Помогает и отец Василий Петрович.

Кроме рогатых подопечных в фермерском хозяйстве еще свиньи, кролики и утки, а заботиться о них помогает вся семья. Фото: trudvsem.ru

Надо работать на перспективу, решила наша героиня. И хотя молочная продукция и так пользовалась успехом и у односельчан, и у горожан, решила, как говорится, развернуться. С чего начать? Куда обратиться? Где получить грамотную консультацию, а может, еще и финансовую поддержку? Умные люди подсказали - в Центре занятости населения. Узнала, там действительно есть специальная программа поддержки для тех, кто желает создать свой бизнес. И Юлия Васильевна пришла в Центр занятости.

- Сначала было страшно. Но встретили меня такие радушные и доброжелательные люди, что я оттаяла. Рассказала о своих планах. Меня внимательно выслушали, подробно объяснили, как действовать. И я стала писать бизнес-план. Писала по ночам: была весна, и днем приходилось работать на огороде, да и скотина требовала внимания. Потом ехала на консультацию в центр. Специалисты план корректировали и помогали вносить поправки. План я защитила, и на перечисленные деньги мы купили еще одну корову. Вначале планировали приобрести молодняк, но, подумав, все-таки остановились на корове, а в придачу нам дали сено. Это дороже, но мы как раз вписались в выделенную сумму.

Время идет, семья продолжает трудиться. Большой двор разделен на несколько участков - место для детских игр с качелями и клумбами, стайки, дровяник, сеновал. По всему видно, что Юлия - отличная хозяйка и умелый организатор: в хлеве чистота, стены выбелены, коровы стоят опрятные, будто только что с ВДНХ. Доить их, кстати, помогает средний сын. Кроме рогатых подопечных в хозяйстве свиньи, кролики и утки. В свинарнике беленые стены, пол засыпан свежими опилками, животные сытые, ухоженные. Недаром в Нелюбине знают, что поросят лучше брать у этих хозяев, и даже советуют соседям из других деревень. Мясо, творог, сметану, сливки с удовольствием покупают и свои, деревенские, и городские.

Теперь у Юлии Васильевны и репутация и авторитет. Появились новые векторы развития, а планы - долгосрочные и вполне достижимые: оформить в аренду землю под коровник на 100 голов и под покос. Планирует подать заявку на участие в областной программе по поддержке сельхозпроизводителей, и шансы, кажется, у нее есть. А начиналось история успеха, напомним, с бизнес-плана в Центре занятости населения Томска и Томского района.

Справка «КП»

В рамках госуслуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности гражданин, разработавший бизнес-план, предоставляет его в экспертную комиссию Центра занятости населения. После его утверждения регистрируется в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и получает единовременную финансовую помощь из регионального бюджета в размере 100 тыс. рублей. Единовременная финансовая помощь предоставляется гражданам РФ, признанным в установленном порядке безработными, достигшим 18 лет, изъявившим желание организовать предпринимательскую деятельность.

Дополнительная информация по тел. (8 3822) 46-97-36. Кадровый центр «Работа России»: Томск, пр. Фрунзе, 103д, БЦ «Красное знамя».