Лилия Болохова: «Мне очень повезло и с мужем, и с детьми»

Большая дружная семья в сборе. В центре - родители Лилии Болоховой, ее супруг Сергей с внуком на руках и она сама (слева направо). Фото: Из личного архива героя публикации

В 2021-м Сергей Викторович и Лилия Рейнгольдовна Болоховы, достойно воспитавшие пятерых детей, были награждены медалью «За любовь и верность». Стержнем семейства, как и положено, является мама. Добрая и мудрая, она своими руками бережет огонь домашнего очага от житейских бурь и невзгод без малого 40 лет.

На родных надейся, но сам не расслабляйся

Родилась Лилия в хорошей крепкой семье, где воспитывалось трое детей. Может быть, ей по молодости не мечталось о том, что они с мужем вырастят и выпустят в большую жизнь сына и четырех дочерей. Многодетные родители в 1980-90-х годах даже для села были в диковинку; тогда свою самореализацию большинство людей видело не в детях, а трудовых свершениях.

Нашей героине повезло - и в профессии состоялась, и ребятишек подняла. Впрочем, у нее две специальности: по первой она фельдшер, по второй - воспитатель организации дошкольного образования. Так распорядилась жизнь. Но вообще, хрупкая Лилия бралась за любую работу. Могла и прачку в своем детсаду заменить, и коллегу-педагога, и сторожем ночным подрабатывать пришлось.

Супруг тоже трудился на своем производстве, а для дома они сообща старались. Да и как иначе: в деревне жить - нужно огород и скотину с птицей держать. А уж тем сельчанам, у кого дети, это сам бог велел. Болоховы-старшие сами заготавливали сено для коров, пололи-поливали грядки, все управляли своими руками. Зная, какой это огромный труд - семья, супруги советуют молодым, которые стремятся стать многодетными родителями, рассчитывать в основном на себя. Для этого нужны силы, готовность пожертвовать многим. Времени на себя почти не остается.

- У меня мама, которая жила в доме напротив, была в помощницах с детьми, - говорит Лилия Рейнгольдовна. - Всех с ней по необходимости могла оставить: сначала Валю, Наташу и Катюшу, потом Никиту и Иринку. Старалась лишний раз бабушку поберечь, не напрягать особо. Жизнь моих родителей непростой была. Хорошо, что после всех лишений им прожить почти по 90 лет довелось. И внуков, и правнуков увидели, порадоваться вместе с нами за них успели.

Отдыхать некогда, если черешня поспела

Сейчас взрослые дети Сергея Викторовича и Лилии Рейнгольдовны прочно стоят на земле, имеют семьи, хорошее образование. Старшая, Валентина, окончила сельхозинститут, руководит производством на крупном предприятии. Наташа выучилась по специальности «страховое дело», Катя получила профессию лаборанта химического анализа. Но по профессии почти не работала: встретила хорошего человека, вышла замуж и посвятила себя семье, где сейчас растут четверо детей.

Никита отслужил в армии, женился на любимой девушке - с Машей он учился в одном классе. Супруга уговорила его окончить техникум, затем молодой человек поступил в сельскохозяйственный институт - в тот же, что и старшая сестра. На будущий год он получит диплом вуза. А Ирина после Томского фармучилища стала провизором.

Трое Болоховых-младших в настоящий момент проживают в Малиновке, рядышком с родителями и друг с другом. Ирочка и Наташа уехали в Адыгею. Нынешним летом мама с отцом два месяца гостили у них, соскучились очень по дочкам и внукам. Понятное дело, матери не отдыхалось спокойно: если черешня на ветках перезревает, нужно срочно заготавливать ее на зиму! Все успели собрать, ничего не пропало. Дочка Ирина, которой хотелось дать возможность родителям отвлечься от забот, ворчала: «Не умеешь ты, мама, отдыхать».

Что поделать, значительную часть жизни Лилия Рейнгольдовна думала о том, как лучше одеть и вкуснее накормить детей, как при этом не обделить никого вниманием и теплом. Доходило до того, что любимому мужу выговаривала за цветы и подарки, которые Сергей Викторович с удовольствием преподносил ей: то были траты из семейного бюджета.

Признавая это сейчас, счастливая мать семейства не скрывает: подарки получать она стесняется, наверное. Однако в день рождения, который наша героиня отмечает 30 сентября, Лилия Рейнгольдовна с радостью примет от своей семьи много светлых и добрых эмоций. И подарят ей любящие супруг, дети и 12 внуков непременно что-нибудь самое наилучшее, такое, от чего даже она, скромная и не ожидающая особых почестей, отказаться не пожелает!

При информационной поддержке департамента по вопросам семьи и детей Томской области.