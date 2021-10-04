Коронавирус в Томске 4 октября 2021 года – общее число заболевших превысило 44 тыс. человек

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 51 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 36 820. Фото: Ксения Высотина

На 4 октября в Томской области общее число заболевших составило 44 019 человек. За сутки было выявлено 88 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 51 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 36 820, число умерших – 568.

Коэффициент распространения инфекции равен сегодня 1,0. Режим повышенной готовности в регионе продолжается. Графика с ресурса Yandex.ru

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 24,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,3.

До 1 ноября в больницах и поликлиниках региона можно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе до 1 ноября продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа штаммов А и Б. Записаться на прививку можно по месту регистрации. Одновременно проставлять обе вакцины медики не рекомендуют. Интервал между ними должен быть не менее 30 дней.