Коронавирус в Томске 1 октября 2021 года – масочный режим оперштаб продлил до 1 декабря

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 56 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 36 654, число умерших – 565. Фото: Ксения Высотина

До 1 декабря в регионе продлен режим повышенной готовности. Такое решение принял оперштаб. На территории области действует масочный режим в торговых центрах, учреждениях сферы услуг и образования, заведениях общепита, в общественном транспорте и такси. Обязательны обработка рук и соблюдение социальной дистанции. термометрия на входе в учреждения культуры, социальной и образовательной сферы «Работодатели должны следить за дезинфекцией помещений, термометрией сотрудников. Необходимо отстранять от работы специалистов с признаками респираторного заболевания», - отмечают в оперативном штабе.

На 1 октября в Томской области общее число заболевших коронавирусом составило 43 749 человек. За сутки было выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19.

В коечном фонде свободно 22,9 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,07. Print screen с ресурса Yandex.ru

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 56 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 36 654, число умерших – 565.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 22,9 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,07.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,6.

Жители Томской области, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, смогут воспользоваться скидками в магазинах, аптеках и учреждениях культуры. Для этого потребуется предъявить сертификат о вакцинации и документ, удостоверяющий личность. Вакцинировавшимся доступны, в том числе, билеты на спектакли в ТЮЗ и Томский театр драмы со скидкой 10%, а также в областной художественный музей при посещении постоянной экспозиции.

Детей с коронавирусом будут лечить в медсанчасти №2

Отделение на 45 коек для госпитализации детей с COVID-19 открылось на базе МСЧ №2 Томска. Ранее детей с коронавирусом госпитализировали в детскую инфекционную больницу имени Г.Е. Сибирцева, сообщил 1 октября облздрав.

Специалисты уточняют, что в специализированном госпитале есть возможность проведения компьютерной томографии и рентгенологических исследований. В инфекционной больнице им. Сибирцева теперь будут принимать детей с энтеровирусной инфекцией, ангиной, другими заболеваниями по профилю учреждения.

Отделение на 45 коек для госпитализации детей с COVID-19 открылось на базе МСЧ №2, сообщил оперштаб. Фото: Алена ГУСЕВА

По словам Наталии Метелевой, заместителя начальника облздрава, решение госпитализировать маленьких пациентов с коронавирусом принято, в том числе, для большей доступности наблюдения детей узкими специалистами из детского отделения МСЧ №2 (прежде специалисты приглашались для осмотра малышей в детскую инфекционную больницу). Также в медсанчасть можно госпитализировать детей вместе с родителями.

Томская область получила детскую вакцину против заболевания гриппом

С 1 сентября в Томской области начата прививочная кампания против гриппа. От сезонного гриппа ставится одна прививка. Лучше вводить ее с сентября по ноябрь, до начала роста заболеваемости. Прививают всех желающих трехвалентной вакциной (в ее составе присутствуют два штамма гриппа А и один типа Б) «Совигрипп» и четырехвалентной «Ультрикс Квадри» (она включает по два штамма А и Б).

Как сообщил облздрав, в регион доставлено 37 тыс. доз отечественной вакцины против гриппа «Совигрипп». Фото: Ксения Высотина

Как сообщалось ранее, в регион доставлено 37 тыс. доз отечественной вакцины против гриппа «Совигрипп». В сентябре больницы и поликлиники Томской области получили для вакцинации детей «Ультрикс Квадри». В облздраве отмечают, что оба препарата надежно защищают организм от гриппа.

Вакцинировать детей медики рекомендуют с полугода жизни. Оптимально делать прививку в период с сентября по ноябрь. Перед прививкой ребенка должен осмотреть врач-педиатр.

По информации оперштаба, с начала вакцинации в Томской области прививки от гриппа поставили 70 тыс. человек, из них 12 тыс. детей.

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