Удивительные хобби для увлеченных детей

В Хобби-центре подходящее увлечение сможет найти любой ребенок! Фото: из архива Томского Хобби-центра.

В этом учебном году учреждение дополнительного образования подготовило более 60 программ. От традиционных - хореография, изобразительное искусство и других - до весьма редких и почти неизведанных.

Так, для малышей, в том числе с особенностями в развитии, разработана программа «Умные совята». Комплекс упражнений на ярких, мягких, увлекательных, как в модных игровых комнатах, тренажерах не просто развлечет и позабавит ребенка, но и обеспечит развитие мышц, координации, гибкости и ловкости в рамках специального курса занятий в малых группах.

Ребенок поражает вас своими умными вопросами и заключениями? Для юных эрудитов от 7 лет открыта программа «УникУм». Занятия помогают развивать и совершенствовать логику и мышление, стимулировать межполушарное взаимодействие. И разумеется, все это - в игровой форме.

Ваш ребенок обожает лепить из пластилина? Есть шанс попробовать развить его способности при создании малых скульптур из глины, а также из воздушных пластилиновых шариков. Или же можно сотворить художественную куклу с уникальным характером и в роскошном национальном колорите.

У вас растет настоящий юный рыцарь? Тогда попробуйте занять его саберфайтингом - фехтованием на световых мечах, совершенно как у киношных джедаев. Да, только при этом мальчику должно исполниться 10 лет. Курс таких занятий развивает все спортивные навыки юного фехтовальщика и в то же время учит чрезвычайно эффектно, практически театрально сражаться на световых мечах.

Для девочек от 12 лет в Хобби-центре есть возможность найти свое увлечение в ансамбле барабанщиц. Красивая форма, игра на маршевом барабане, хореографическое дефиле - вот, что восхищает зрителей и вдохновляет участниц ансамбля. Занятия в школе барабанщиц сформируют навыки игры на ударном музыкальном инструменте, разовьют музыкальный слух, позволят овладеть ритмикой с элементами хореографии.

В новом структурном подразделении Хобби-центра «IT-куб», расположенном по адресу пр. Ленина, 46, можно найти широкий спектр образовательных программ по предметам цифровой образовательной среды, технического творчества. При этом возрастной диапазон обучающихся от 6 до 17 лет, а выбор образовательных программ - самый широкий и актуальный. Ребятам предлагают создание собственных сайтов и мобильных приложений, программирование роботов, знакомство с кибергигиеной, алгоритмикой, виртуальной реальностью и многое другое.

Ознакомиться с полным спектром программ и предложений, записаться через электронные формы на свободные места в группах можно на официальных сайтах Томского Хобби-центра и на сайте «IT-куб-Томск» или по телефонам менеджеров: 8 (3822) 244-344 и 244-447.