В Томской области растет число жителей в возрасте старше 60 лет

Желаем всем представителям «серебряного возраста» здоровья и бодрости духа, мира и добра в доме! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный день пожилых людей в России отмечается 1 октября с 1992 года. Впрочем, у нас в стране, похоже, больше прижилось другое название этого праздника – День старшего поколения.

Любопытно, что возраст для молодежи установлен законодательно, а вот для старшего поколения четких временных рамок официально не существует. Однако если верить статистике, на сегодняшний день в Томской области растет число жителей в возрасте 60 лет и старше.

По данным Томскстата, в регионе на начало 2021 года численность населения 60+ составляла 222,5 тыс. человек. В сравнении с 2016-м людей старшего возраста стало больше на 28,7 тыс. (на 14,8%). А в общей численности населения доля «возрастных» томичей выросла с 18% до 21%.

Так уж сложилось, что среди людей «серебряного возраста» преобладают женщины: их насчитывалось 140,8 тыс. (63,3% жителей региона). Мужчин, соответственно, существенно меньше – 81,7 тыс. человек. Статистики отмечают, что в возрасте 60 лет и старше на 100 мужчин приходится 172 женщины!

Среди старшего поколения Томской области самая многочисленная группа в возрасте 60-69 лет (129,4 тыс.), в возрасте 70-79 лет – 59,3 тыс. человек (26,6%). В возрастной группе 80 лет и старше на начало 2021 года насчитывалось 33,8 тыс. жителей.

Есть среди наших старших соотечественников особая плеяда, на которую стоит равняться и брать пример. Так, в регионе проживают 2 974 мужчины, достигших достойного возраста 85 лет и старше; долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж, среди них сто человек. Женщин же в возрасте 85 лет и старше насчитывается 9 806, в том числе долгожительниц – 138.

Добавим: если отталкиваться от времени выхода на пенсию (с учетом того, что эти сроки в России увеличились), то на 30 сентября 2021-го в регионе насчитывалось 292 805 пенсионеров.

Сегодня пенсионеры успешно опровергают стереотипы о себе как о людях несовременных и неактивных. Фото: с сайта pfr.gov.ru

Сегодняшняя знаменательная дата – Международный день пожилых людей – это дань уважения и почитания, знак понимания и оценки заслуг наших ветеранов, всех россиян и томичей «серебряного возраста».Знак искреннего уважения

Впрочем, в начале XXI века старшее поколение успешно опровергает стереотипы о себе как о людях несовременных и неактивных. Так, региональный проект «Академия активного долголетия» призван одним из лучших в России. Пенсионеры в городах и районах Томской области успешно осваивают компьютеры и блогосферу, йогу и скандинавскую ходьбу, посещают десятки обучающих курсов по интересам.

Конечно же, те, кто в этом нуждается, получают поддержку государства. Почти четыре тысячи одиноких томских ветеранов пользуются услугами соцработников, набирает обороты новая программа «Приемная семья для пожилых». Социальные выплаты по льготным основаниям получают более 250 тыс. человек старшей возрастной категории.

Первое октября – достойный повод, чтобы поздравить своих родных и близких, которые уже могут причислить себя к старшему поколению. Это прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности за их мудрость и терпение, за добрые дела, за труд, вложенный в воспитание детей и в процветание Родины.

Желаем всем представителям «серебряного возраста» здоровья и бодрости духа, неизменного внимания родных и близких, мира и добра в доме!