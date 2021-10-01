Как провести первые октябрьские выходные в Томске

«КП-Томск» готова предложить свои рекомендации в ответ на вопрос, где и как провести выходные в Томске. Фото: Ксения Высотина

Сентябрь подошел к концу, как и очередная рабочая неделя. В выходные можно отложить свои дела и посвятить себе время. «КП-Томск» готова предложить свои рекомендации в ответ на вопрос, где и как провести выходные в Томске. Каждый выберет занятие, место и событие по вкусу!

Выставка, посвященная юбилею художественно школы

В музейном зале будут представлены работы преподавателей, выпускников и учащихся «художки».

В пятницу, 1 октября, в залах Томского художественного музея состоится торжественное открытие юбилейной выставки в честь 55-летия ДХШ № 1. В музейном зале будут представлены работы преподавателей, выпускников и учащихся «художки». Открытие состоится в 17.00, сама выставка продлится до 14 октября.

День кофе в «Make love pizza»

Международный день кофе будет отмечаться 1 октября.

Международный день кофе будет отмечаться 1 октября. В честь этого в пиццерии «Make love pizza» весь день будут проводиться мастер-классы для гостей, а также соревнования бариста из Томска и Новосибирска. Вход бесплатный, но нужно записаться (ссылка).

Балет «Лебединое озеро»

Балет на музыку Петра Чайковского – едва ли не самая известная в мире театральная постановка.

В субботу, 2 октября, в Большом концертном зале зрители увидят «Лебединое озеро» в постановке «Классического национального русского балета» под руководством Виталия Бутримовича. Балет на музыку Петра Чайковского – едва ли не самая известная в мире театральная постановка. Шедевр хореографии был создан почти полтора века назад и остается одной из самых крупных жемчужин в короне мировой культуры. Начало в 17.00.

Лаборатория актуального детского театра в ТЮЗе

В воскресенье, 3 октября, пройдет финальная премьера.

Уже с 27 сентября в ТЮЗе проходит лаборатория актуального детского театра, где можно погрузиться в мир современной литературы и ее постановок на сцене. Творческий коллектив предлагает три эскиза, сочиненные тремя режиссерами по абсолютно непохожим друг на друга текстам, которые сыграются один за другим в трех разных пространствах театра – на малой сцене, в Большом репетиционном зале и в фойе. В воскресенье, 3 октября, пройдет финальная премьера.

«Прикладная аниматроника»: как создают «живых кукол»

Будут представлены экспонаты, которые могут двигаться, говорить и петь, смешить и удивлять.

В воскресенье, 3 октября, областной краеведческий музей открывает выставку «живых кукол» – аниматроников. Будут представлены экспонаты, которые могут двигаться, говорить и петь, смешить и удивлять. Организаторы предлагают посетителям погрузиться в таинственную историю создания кукол-роботов. Часы работы выставки - с 10.00 до 18.00.