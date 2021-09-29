«Умные» счетчики: их поставку и установку выполняет муниципальное предприятие «ЕРКЦ г. Томска»

С недавних пор интеллектуальными системами учета коммунальных ресурсов - «умными» счетчиками, согласно жилищному законодательству, должны оснащаться все жилые новостройки. В домах, где установлены «обычные» счетчики, происходит постепенная замена таковых на «умные», но в сугубо добровольном порядке. Каждый собственник сегодня может оснастить свое жилище «умным» счетчиком воды, газа, тепла и электричества.

- Делается это, как правило, коллективно: заявку на установку счетчиков в том или ином доме подают коллективы ТСЖ или ЖСК, реже это происходит индивидуально, то есть когда обращается какой-то один конкретный гражданин. К слову, в первом случае гражданин может сэкономить на установке приборов, поскольку установка может быть проведена в рамках капремонта дома. На сегодняшний день процесс установки «умных» счетчиков в нашем городе проходит достаточно активно, и наше предприятия принимает в этом самое непосредственное участие, - отмечает директор УМП «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска» Олег Тернов.

УМП «ЕРКЦ г. Томска» с 2019 года является официальным представителем предприятия-разработчика и производителя «умных» счетчиков марки «ВАВИОТ», занимается поставкой, установкой и сервисным обслуживанием данных приборов в Томске. Это один из многочисленных видов деятельности УМП «ЕРКЦ г. Томска», целиком интегрированного в сферу ЖКХ областного центра. Предприятие предоставляет индивидуальные и общедомовые «умные» счетчики: первые устанавливаются непосредственно в квартирах, вторые - в основном в подвальных помещениях и предназначаются для учета потребления ресурсов в рамках общедомовых нужд (ОДН).

Достоинство «умных» счетчиков в том, что они сами передают данные в расчетный центр и далее в управляющую или ресурсоснабжающую организации. Происходит это дистанционно, что избавляет граждан от необходимости передавать данные о потреблении того или иного вида ресурса вручную. В связи с этим с данными приборами просто невозможно забыть передать показания, а ведь не секрет, что зачастую именно из-за несвоевременной передачи показаний возникают разного рода путаницы и переплата.

Расчет начислений в этом случае производится более точно, как правило, это экономит ваши средства, в частности, за счет существенного снижения платы за ОДН. Помимо этого, счетчики могут передавать сигналы об авариях и сбоях в работе сети, а за их показателями и техническим состоянием можно следить в режиме онлайн, через личный кабинет.

Словом, «умный» счетчик снизит ваши расходы за ЖКУ и избавит вас от некоторых бытовых хлопот жилищно-коммунального характера. А потому советуем вам не медлить с установкой приборов данного типа.

По поводу установки интеллектуальных систем учета энергии обращайтесь в УМП «ЕРКЦ г. Томска» по тел. (3822) 90-88-71.

Виды деятельности и контактные данные: расчеты за услуги ЖКХ, составление и распечатка платежных документов, раскрытие информации в ГИС ЖКХ, бухгалтерские услуги для ТСЖ и ЖСК, АДС, услуги паспортного стола.

Томск, ул. Герцена, 52а, т. 90-88-70 (приемная).

Паспортный стол: тел. 90-88-75. Сайт УМП «ЕРКЦ г. Томска»: http://vc.tom.ru/. Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно здесь в разделе «Оплата ЖКУ» и в мобильном приложении. Сервис подготовки общего собрания собственников в разделе «ОСС».

Интернет-портал ЖКХ города: https://томск-жкх.рф

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