Что изменится для томичей с 1 октября 2021 года: оклады для военных, требования к техосмотру и «частные» прививки

Чтобы оформить единовременную выплату на детей школьного возраста, у родителей остается ровно месяц. Фото: Олег УКЛАДОВ

Даже от бывалых юристов нельзя требовать, чтобы они назубок знали все законы, нормативы и требования, которые обновляются буквально каждый день. Однако есть новации, важные для большинства населения или, во всяком случае, отдельных его групп. Именно о них «Комсомолка» информирует томичей.

Заявление на «президентские» – до 1 ноября

Со 2 августа Пенсионный фонд России осуществляет единовременную выплату семьям, имеющим детей школьного возраста. По указу президента она положена детям в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ОВЗ от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам.

По данным отделения ПФР по Томской области, на конец сентября родители более пяти тысяч детей еще не обратились за данной выплатой. Между тем сделать это нужно до 1 ноября 2021 года. У семей, которые не получили выплаты непосредственно к началу нового учебного года, остался только месяц, чтобы подать соответствующе заявление на портале госуслуг либо в клиентскую службу Пенсионного фонда, независимо от места жительства родителей, пояснили в фонде.

На вынесение решения по заявлениям родителей отводится до пяти рабочих дней, еще три дня – на зачисление выплаты при положительном рассмотрении заявления. Так как выплата на школьников – единовременная мера поддержки, она поступает не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем.

Детские выплаты: только на карту «Мир»

С 1 октября 2021 года завершится перевод выплат детских пособий на карту «Мир». В частности, на национальный «пластик» станут поступать выплаты для малообеспеченных семей. Если у получателя услуги нет такой карты, деньги поступят на банковский счет, их можно будет получить в кассе или почтовым переводом.

Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу с 22 августа. В перечень выплат гражданам, которые можно производить лишь на карту «Мир», вошли ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, которые получают семьи с низким доходом. Также на «Мир» отныне будут выплачиваться пособия по беременности и родам, а также ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности.

Впрочем, для самих получателей пособий большей частью не имеет принципиального значения, на какую карту будут приходить средства от государства. Тем более что многие россияне (в том числе все бюджетники и пенсионеры) уже давно используют карты именно национальной платежной системы.

Закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках принят, но как он будет действовать, еще предстоит узнать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бесплатная вакцинация в частных клиниках

С 1 октября 2021 года сделать бесплатную прививку можно будет в частной клинике. В России вступает в силу закон, который позволяет негосударственным медицинским организациям проводить вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок и тех, которые делаются по эпидемическим показаниям. На нее будут выделяться средства из федерального бюджета. Такое право получают частные клиники, которые работают в системе ОМС.

В нацкалендарь входит 12 профилактических прививок, включая ревакцинацию взрослых: от гепатита B, туберкулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита (известного как свинка), кори и гриппа.

По эпидпоказаниям в рамках национального календаря проводится вакцинация от коронавируса, а также других инфекций, если они могут стать причиной возникновения эпидемии.

Оклады у военных и силовиков повысятся

В рамках ежегодной индексации с 1 октября запланировано повышение денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам силовых органов. Согласно постановлению правительства, прибавка составит 3,7%.

Оклады по должностям и званиям повысят всем военнослужащим-контрактникам (офицерам и рядовым); военнослужащим-призывникам; сотрудникам Росгвардии; лицам, имеющим специальные звания полиции; сотрудникам органов внутренних дел, учреждений УИС и органов принудительного исполнения; сотрудникам МЧС и таможенных органов; представителям начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Одновременно с денежным довольствием российских силовиков вырастут военные пенсии, так как их размер зависит от размера окладов. В документе указано, что новые суммы окладов округлят до «целого рубля» в сторону увеличения.

Вместе с денежным довольствием у российских силовиков вырастут военные пенсии, которые зависят от окладов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Закончится действие отсрочки техосмотра

С 1 октября заканчивается отсрочка действия диагностических карт, установленная правительством. С этой даты технический осмотр (ТО) должны пройти те, у кого срок действия карт истекал в феврале, марте и апреле. Если он истекал в июне, то карта действует до ноября.

По-прежнему сохраняется обязанность предоставить легковую машину на техосмотр, если ей исполнилось четыре года. Также обязанность проходить ТО в установленные сроки остается у владельцев грузового транспорта, автобусов и такси. Для них за отсутствие диагностической карты предусмотрена ответственность.

Но для владельцев частных легковых автомобилей и мотоциклов ответственность за отсутствие диагностической карты не предусмотрена. Более того, с 22 августа 2021 года не предусмотрен и контроль над ее наличием. С этой даты страховщики начали продавать полисы ОСАГО без ее проверки. Только с 1 марта 2022-го вступит в силу штраф за отсутствие действующей диагностической карты.

Цена контрактов для МСП увеличивается

С 1 октября предельная цена контракта на закупку госкомпаниями товаров и услуг у малых и средних предприятий будет повышена до 800 млн руб. Ранее она ограничивалась 400 млн руб., сообщается на сайте правительства РФ.

В отдельных случаях это приводило к дроблению закупки на более мелкие лоты, что в свою очередь становилось помехой для выполнения работ. Например, при строительстве дороги приходилось заключать контракты на неоправданно мелкие участки трассы. Теперь эта проблема будет решена.

Предельная цена, зафиксированная в постановлении, увязана с критерием отнесения предприятия к категории малых, согласно которому выручка компании не должна превышать 800 млн руб. в год.

Изменения в закон о государственной регистрации недвижимости вступят в силу позднее – с 28 октября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дольщики смогут быстрее оформить жилье

Быстрее оформить документы о покупке жилья в новостройке смогут дольщики. С 28 октября вступают в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимости.

Так, сокращаются сроки госрегистрации договоров долевого участия. До сих пор были установлены только общие сроки регистрации прав – девять рабочих дней при подаче документов через МФЦ, пояснили в Росреестре. Теперь договор долевого участия (за исключением самого первого договора о покупке жилья в конкретном доме) Росреестр зарегистрирует за семь дней при подаче бумажных документов в МФЦ и за три дня, если они направлены в ведомство в электронном виде.

Кроме того, в Росреестр можно будет передавать любые документы через нотариуса. Ранее это разрешалось, только если сделка была

нотариально удостоверена или права на недвижимость появились после другого нотариального действия.