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Здоровье27 сентября 2021 21:00

Коронавирус в Томске 27 сентября 2021 года – коэффициент распространения инфекции снова ниже 1

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на текущие сутки
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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На 27 сентября в Томской области общее число заболевших составило 43 370 человек. За сутки было выявлено 85 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 53 жителей региона.

На 27 сентября в Томской области общее число заболевших составило 43 370 человек. За сутки было выявлено 85 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 53 жителей региона.

Фото: Ксения Высотина

На 27 сентября в Томской области общее число заболевших составило 43 370 человек. За сутки было выявлено 85 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 53 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 36 406, число умерших – 563.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 22,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99.

За сутки коэффициент распространения коронавируса снизился с 1,02 до 0,99. Print screen - Yandex.ru

За сутки коэффициент распространения коронавируса снизился с 1,02 до 0,99. Print screen - Yandex.ru

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,3.

В регионе до 1 ноября продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Вакцинация проводится бесплатно всем желающим в возрасте старше 18 лет.

В регионе до 1 ноября продолжается бесплатная вакцинация от коронавируса и гриппа.

В регионе до 1 ноября продолжается бесплатная вакцинация от коронавируса и гриппа.

Фото: Ксения Высотина

В облздраве уточняют, что прививка от гриппа проводится препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», от новой коронавирусной инфекции - «Спутником V» и «Спутником Лайт». Между их получением необходимо соблюсти интервал протяженностью не менее месяца. Собираясь в прививочный кабинет или мобильный пункт, не забудьте взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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